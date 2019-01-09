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  • 09.01.2019 10:27
  • Son Güncelleme: 09.01.2019 10:31

hakkında şok eden gelişmeler! canlı yayınında baba neler anlatacak? 9 Ocak

canlı yayınında 'ı ağaca bağlı olarak gören 2. görgü tanığı, hakkında şok eden iddialarda bulunacak. 9 Ocak canlı yayınında ikinci görgü tanığı 'ın anlattıkları Meryem Tahnal cinayetini aydınlatacak mı? Havva Palu ile Tuncer Ustael hakkında ortaya çıkan gerçekler herkesi şok edecek! İşte 9 ocak Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

'da bugün, cinayetini ortaya çıkartabilmek için nin ilginç hayat hikayesi araştırılmaya devam ediyor. Kocaeli Tütünçiftlik mevkiinde emniyet ekipleri Meryem Tahnal'ın cesedini ararken, ve ekibi Palu ailesinde neler olup bittiğini, cinayetini kimin işlediğini araştırıyor. Meryem Tahnal'ı ağaca bağlı olarak gören 2. görgü tanığı , 9 Ocak Müge Anlı canlı yayınında şok eden açıklamalarda bulunacak. Diğer yandan baba ilk kez Müge Anlı canlı yayınında konuşacak. Harun Palu neler anlatacak? Palu ailesi hakkında son gelişmeleri öğrenmek için Müge Anlı canlı izleyin...

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