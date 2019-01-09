Müge Anlı'da bugün, Meryem Tahnal cinayetini ortaya çıkartabilmek için Palu ailesinin ilginç hayat hikayesi araştırılmaya devam ediyor. Kocaeli Tütünçiftlik mevkiinde emniyet ekipleri Meryem Tahnal'ın cesedini ararken, Müge Anlı ve ekibi Palu ailesinde neler olup bittiğini, cinayetini kimin işlediğini araştırıyor. Meryem Tahnal'ı ağaca bağlı olarak gören 2. görgü tanığı Mehmet Kaşdaş, 9 Ocak Müge Anlı canlı yayınında şok eden açıklamalarda bulunacak. Diğer yandan baba Harun Palu ilk kez Müge Anlı canlı yayınında konuşacak. Harun Palu neler anlatacak? Palu ailesi hakkında son gelişmeleri öğrenmek için Müge Anlı canlı izleyin...

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