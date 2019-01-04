İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölümü için bekleyiş sürüyor. Star TV'de seyirci karşısına çıkan İstanbullu Gelin'in son bölümünde Esma'nın tavrı Faruk ve Fikret için beklenmedik olsa da verilen cevap neticesiyle Faruklar yeni bir yola çıkma kararı alırlar. Peki, yeni bölümde neler olacak? İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...

İSTANBULLU GELİN 69. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Star TV'nin dizsisi İstanbullu Gelin bugün ekranlara gelmeyecek. Yılbaşı nedeniyle ara veren dizinin yeni bölümünün 25 Ocak Cuma günü izleyici ile buluşması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanının ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Esma ve Garip düğünü için kızlar heyecanla hazırlıkları sürdürürken Faruk ve Fikret'in aklında bambaşka bir telaş, soru vardır; kim, nerede yaşayacak… Esma'nın tavrı Faruk ve Fikret için beklenmedik olsa da verilen cevap neticesiyle Faruklar yeni bir yola çıkma kararı alırlar. Konakta aileyi bir arada tutabilmenin çarelerini arayan Süreyya için susmak zorlaşırken bir de Senem'in Adem'le ilgili sırrına ortak olmak zorunda kalır. Herkes değişen hayatlarına kendince tutunabilmek için çözüm yolları aramaktayken Esma dengeleri değiştirecek bir karar alır.