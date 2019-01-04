Müge Anlı canlı yayınında Palu ailesinin eski kiracısı Fırat Bey'in anlattıkları herkesi şok etti! 4 Ocak
Müge Anlı canlı yayınında Palu ailesinin eski kiracısı Fırat Atılım Kaştaş tüyler ürperten açıklamalarda bulundu. 4 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, birbirini suçlayan taraflar karşı karşıya geldi. Meryem Tahnal'ın cesedinin bulunması için polis ekipleri tarafından başlatılan kazı çalışmaları devam ederken Müge Anlı canlı yayında İsa Bey hakkında şok eden gerçeği ortaya çıkarttı. Ancak annesi Havva Hanım ısrarla oğlunu savunmaya devam etti. Bu sırada Müge Anlı ekibiyle görüşen Palu ailesinin eski kiracısının açıklamaları, aslında her şeyi ortaya çıkartır nitelikteydi. İşte 4 Ocak Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...
4 Ocak 2019 Cuma, 13:26:47 Güncelleme: 14:39:53
4 Ocak Müge Anlı canlı yayınında Tuncer Ustael ile İsa Palu hakkında ortaya atılan iddialar tüyler ürpertti. Atv'nin başarılı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, polis ekipleri Meryem Tahnal'ın cesedine ulaşabilmek için başlattığı kazı çalışmalarına devam ederken, Müge Anlı ve ekbi canlı yayında olayı aydınlatmaya devam etti.
4 OCAK MÜGE ANLI CANLI YAYININDA TUNCER VE İSA HAKKINDA GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI! - TIKLA - İZLE
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