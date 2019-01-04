Gülperi 17. yeni bölüm ne zaman? Show TV'de izleyici karşısına çıkan Gülperi'nin son bölümünde, Nikah alışverişinden gelen Eyüp ve Hasan, Kadir ile karşılaşıyor. Kadir'i karşısında gören Eyüp şaşırıyor. Eyüp, Hasan'a Kadir ile çok eski arkadaş olduklarını anlatıyor. Peki, Gülperi'nin yeni bölümünde neler olacak? Gülperi 17. yeni bölüm ne zaman? Gülperi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÜLPERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV'de ekranlara gelen Gülperi'nin yeni bölümü bugün yayınlanmayacak. Yeni bölüm fragmanının önümüzdeki günlerde yayınlanması beklenen Gülperi'nin 17. bölümünün 25 Ocak Cuma günü izleyicisiyle buluşması bekleniyor.

GÜLPERİ'NİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Bedriye'nin başından geçenleri öğrenen Eyüp soluğu cezaevinde alıyor. Ali karşısında öldü sandığı Eyüp'ü görünce büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Eyüp öfkesine daha fazla hakim olamayıp Ali'ye saldıyor. Öfkesi geçmeyen Eyüp, Ali'yi öldürtmek için bir adam ayarlıyor.

Hapishaneye babası Yakup'u görmeye giden Eyüp ondan bütün mallarını istiyor. Yaptıklarının bedeli olarak Yakup'tan mallarını isteyen Eyüp babasının engeliyle karşılaşıyor. Yakup mallarını Eyüp'e vermeyeceğini söylüyor. Eyüp bu duruma çok sinirleniyor.

Çocuklarla eve gelen Eyüp, Gülperi'nin kaşısına çıkıyor. Eyüp'ü karşısında gören Gülperi büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Can, Eyüp'ü daha önceden de gördüğünü söylüyor. Hasan'ın Eyüp'ün aslında babaları olduğunu söylemesiyle Can mutluluk yaşıyor.

Eyüp, Gülperi'ye neden İstanbul'a gelip fakir bir hayat yaşadıklarını soruyor. Olayları merak eden Eyüp, Gülperi' den gerçekleri öğreniyor. Öğrendiği gerçekleri kabul etmeyen Eyüp, Gülperi'den hesap soruyor. Annesinin doğru söylediğini savunan Bedriye başından geçenleri anlatıyor. Ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Eyüp ise çıldırıyor.

Bütün aile seneler sonra aynı masada yemek yemenin mutluluğunu yaşıyor. Hasan ve Bedriye masada yıllar boyunca baba eksikliklerini anlatıyor. Herkes mutlu bir şekilde yemeklerini yerken Can'ın Eyüp'ün üstüne ayran dökmesi ortamı geriyor. Eyüp, Can'a kızıyor.

Gülperi, Eyüp'ün hapishane de kaldığı süre boyunca işkence gördüğünü öğreniyor. Eyüp'ün sırtındaki yaralara üzülen Gülperi ona acıyor. Eyüp, Gülperi'yi özlediğini söylüyor. Ancak Gülperi, Eyüp'e boşandıklarını söylüyor. Eyüp bu duruma çok öfkeleniyor.

Çocuklarının babalarıyla mutlu olduğunu gören Gülperi duyguları ve mantığı arasında sıkışıp kalıyor. Kadir'in ona vermiş olduğu menekşeyi Kadir'in kapısına koyan Gülperi bu duruma üzülüyor. Kapıyı açtığında menekşeyi gören Kadir hayal kırıklığı yaşıyor.

Eyüp, Bedriye'den Gülperi'nin nerede çalıştığını öğreniyor. Gülperi'yi çalıştırmak istemeyen Eyüp karısının iş yerini basıyor. Gülperi, Eyüp'ün tavrıyla zor anlar yaşıyor. Eyüp, Gülperi'nin kolundan tutup işten zorla çıkartıyor. Gülperi daha fazla zor durumda kalmamak için Eyüp ile gitmeyi kabul ediyor.

Babasının malları üstüne geçirmemesinden sonra Eyüp annesinin yanına gidiyor. Annesine bütün öfkesini yansıtan Eyüp, Kader ve Fatma'dan paralarını zorla alıyor. Eyüp'ün bu davranışı Kader ve Fatma'yı çok üzüyor. Eyüp onları umurasamadan para ve bileziklerini alıyor.

Hapishaneye Yakup'u ziyarete giden Kader ve Fatma, Eyüp'ten duydukları bilginin doğru olup olmadığını soruyor. Eyüp'ün aslında masum olduğunu adamı Yakup'un öldürdüğünü öğrenen Fatma büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Fatma ve Kader, Yakup'a sırt çeviriyor.

Artemis'ten Kadir'in onların yaşadığı binaya taşındığını öğrenen Hasan, Kadir'den hesap sormak için iş yerine gidiyor. Kadir'in karşısına çıkan Hasan ondan evden taşınıp başka bir yere gitmesini istiyor. Hasan'ın sözleri Kadir'in düşünmesine neden oluyor.

Nikah alışverişinden gelen Eyüp ve Hasan, Kadir ile karşılaşıyor. Kadir'i karşısında gören Eyüp şaşırıyor. Eyüp, Hasan'a Kadir ile çok eski arkadaş olduklarını anlatıyor. Eyüp, Kadir ile daha sonra görüşmek istediğini söylüyor. Ancak Kadir, Eyüp'le görüşmek istemediğini söylüyor.

Kadir, Eyüp'ün mühebbet hapis cezasına mahkum olduğunu 5 kişinin ölümüne sebep olduğunu öğreniyor. Bu durumu Gülperi'ye söylemek için Kadir, Gülperi ve Eyüp'ün nikahına yetişmeye çalışıyor. Nikah memurunun sorusuna Gülperi'nin ne diyeceği merak ediliyor.