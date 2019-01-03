Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Atv'de izleyiciyi ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz hafta 16. bölümüyle ekrana gelmiş seyirciler bölümü soluksuz takip etmişti. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova bugün neden yok? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova'nın 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yılbaşı nedeniyle ara veren dizinin yeni bölümünün 24 Ocak Perşembe günü ekranlarda olması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından dizinin ne zaman yayınlanacağı konusunda bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.