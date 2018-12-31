Söz dizisi yeni bölüm bu akşam olacak mı? 2019 yılbaşı nedeniyle ekranlarda çoğu diziler olmayacak. Söz dizisi geçen hafta 65. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. Son bölümde Kopuk'un hayatını tehlikeye atan Sami ve ekibi, hayatlarının dersini aldı. Peki, Söz dizisi bu akşam var mı? Söz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 31 Aralık Star TV yayın akışı ve Söz yeni bölüm tarihi...
SÖZ BU AKŞAM VAR MI?
Söz dizisinin 66. yeni bölümü yılbaşı nedeniyle bu akşam ekranlara gelecek. Söz'ün yeni bölümünün 7 Ocak 2019 Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.
31 Aralık Star TV yayın akışı;
Gündüz Kuşağı
Güzel Köylü
Yerli Dizi - Tekrar
GÜZEL KÖYLÜ
07:00
Ah Nerede
Yerli Sinema
AH NEREDE
07:45
Vahe ile Evdeki Mutluluk
Yaşam - Tekrar
VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK
09:30
Paramparça
Yerli Dizi - Tekrar
PARAMPARÇA
11:00
En Güzel Bölüm
Magazin - Yeni Bölüm
EN GÜZEL BÖLÜM
13:00
Kurbağa Krallığı
Yabancı Sinema
KURBAĞA KRALLIĞI
13:15
Benim Babam Bir Kedi
Yabancı Sinema
BENİM BABAM BİR KEDİ
15:00
Kiralık Aşk
Yerli Dizi - Yeni Bölüm
KİRALIK AŞK
16:45
Star Haber
Haber
STAR HABER
18:45
Akşam Kuşağı
Star Yılbaşı Gazinosu
Program
STAR YILBAŞI GAZİNOSU
20:00
Star Yılbaşı Konseri
Program
STAR YILBAŞI KONSERİ
22:00
Star Yılbaşı Gazinosu
Program
STAR YILBAŞI GAZİNOSU
00:30
Celal ile Ceren
Yerli Sinema
CELAL İLE CEREN
02:00
Değiştir Bakalım
Yerli Sinema
DEĞİŞTİR BAKALIM
03:50
Aramızda Kalsın
Yerli Dizi - Tekrar
ARAMIZDA KALSIN
05:30
SÖZ 65. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yavuz'un yoluna çıkmasını engellemek isteyen Sami, Yavuz'a değil en yakınlarına zarar vermek için harekete geçmiştir. Tamirhaneye yapılan saldırıda Yavuz'un yetişme çabalarına rağmen Kopuk'u almayı başarırlar.
Tim, Karabatak'ı almak için yabancı üssün kapılarına dayanır. Karabatak'ı almak için canlarını bile vermekten çekinmeyeceklerini de üs bölgesindeki tüm askerlere ilan ederler: Ölmek var Karabatak'ı almadan dönmek yok…
Tim'in bu kararlılığı Dragan ve üs bölgesi komutanını tedirgin eder. Bir an önce kurtulmak için bir plan yapmaları gerekmektedir. Dragan'ın yapacağı bu plan Karabatak'ı ölümle burun buruna getirir. Ama Karabatak bir yemin etmiştir. Şero'yu öldürmeden ölmeye niyeti yoktur.
Sami elinde tuttuğu Kopuk için Yavuz'dan bütün zararını karşılamasını ister. Ama en yakınındakilere zarar gelmemesi için Yavuz'un neler yapabileceğini bilmemektedir. Kopuk'un hayatını tehlikeye atan Sami ve ekibi, hayatlarının dersini alacaktır.
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