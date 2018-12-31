Söz dizisi yeni bölüm bu akşam olacak mı? 2019 yılbaşı nedeniyle ekranlarda çoğu diziler olmayacak. Söz dizisi geçen hafta 65. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. Son bölümde Kopuk'un hayatını tehlikeye atan Sami ve ekibi, hayatlarının dersini aldı. Peki, Söz dizisi bu akşam var mı? Söz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 31 Aralık Star TV yayın akışı ve Söz yeni bölüm tarihi...

SÖZ BU AKŞAM VAR MI?

Söz dizisinin 66. yeni bölümü yılbaşı nedeniyle bu akşam ekranlara gelecek. Söz'ün yeni bölümünün 7 Ocak 2019 Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

31 Aralık Star TV yayın akışı;

Gündüz Kuşağı

Güzel Köylü

Yerli Dizi - Tekrar

GÜZEL KÖYLÜ

07:00

Ah Nerede

Yerli Sinema

AH NEREDE

07:45

Vahe ile Evdeki Mutluluk

Yaşam - Tekrar

VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK

09:30

Paramparça

Yerli Dizi - Tekrar

PARAMPARÇA

11:00

En Güzel Bölüm

Magazin - Yeni Bölüm

EN GÜZEL BÖLÜM

13:00

Kurbağa Krallığı

Yabancı Sinema

KURBAĞA KRALLIĞI

13:15

Benim Babam Bir Kedi

Yabancı Sinema

BENİM BABAM BİR KEDİ

15:00

Kiralık Aşk

Yerli Dizi - Yeni Bölüm

KİRALIK AŞK

16:45

Star Haber

Haber

STAR HABER

18:45

Akşam Kuşağı

Star Yılbaşı Gazinosu

Program

STAR YILBAŞI GAZİNOSU

20:00

Star Yılbaşı Konseri

Program

STAR YILBAŞI KONSERİ

22:00

Star Yılbaşı Gazinosu

Program

STAR YILBAŞI GAZİNOSU

00:30

Celal ile Ceren

Yerli Sinema

CELAL İLE CEREN

02:00

Değiştir Bakalım

Yerli Sinema

DEĞİŞTİR BAKALIM

03:50

Aramızda Kalsın

Yerli Dizi - Tekrar

ARAMIZDA KALSIN

05:30

SÖZ 65. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz'un yoluna çıkmasını engellemek isteyen Sami, Yavuz'a değil en yakınlarına zarar vermek için harekete geçmiştir. Tamirhaneye yapılan saldırıda Yavuz'un yetişme çabalarına rağmen Kopuk'u almayı başarırlar.

Tim, Karabatak'ı almak için yabancı üssün kapılarına dayanır. Karabatak'ı almak için canlarını bile vermekten çekinmeyeceklerini de üs bölgesindeki tüm askerlere ilan ederler: Ölmek var Karabatak'ı almadan dönmek yok…

Tim'in bu kararlılığı Dragan ve üs bölgesi komutanını tedirgin eder. Bir an önce kurtulmak için bir plan yapmaları gerekmektedir. Dragan'ın yapacağı bu plan Karabatak'ı ölümle burun buruna getirir. Ama Karabatak bir yemin etmiştir. Şero'yu öldürmeden ölmeye niyeti yoktur.

Sami elinde tuttuğu Kopuk için Yavuz'dan bütün zararını karşılamasını ister. Ama en yakınındakilere zarar gelmemesi için Yavuz'un neler yapabileceğini bilmemektedir. Kopuk'un hayatını tehlikeye atan Sami ve ekibi, hayatlarının dersini alacaktır.