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  • 31.12.2018 12:01
  • Son Güncelleme: 31.12.2018 12:29

kıydı! 31 Aralık

31 Aralık Pazartesi günü canlı yayında, evsiz kalan Nazmiye ve Aydoğan çiftinin nikahlarını kıydı. Nazmiye Yayla ve Aydoğan Avcı, 4 Aralık günü Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosuna gelerek sokakta kaldıklarını söylemişti. Çift evli değildi ve Nazmiye Yayla 8 aylık hamileydi. Müge Anlı çifte yardım eli uzattı ve yılın son günü çiftin nikahı Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan tarafından Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında kıyıldı. İşte, Anlı canlı yayınında yaşanan o anlar...

Müge Anlı canlı yayında izleyicilerine sürpriz yaptı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, evsiz kalan Nazmiye ve Aydoğan çiftinin nikahları kıyıldı. Nazmiye ve Aydoğan çiftinin 8 aylık bebekleri dünyaya gelmek için hızlı davrandı ve 15 gün önce hayata gözlerini açtı. Müge Anlı canlı yayında, "Evlenmeden çocuk yapmayın!" vurgusunda bulundu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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