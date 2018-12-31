Müge Anlı canlı yayında izleyicilerine sürpriz yaptı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, evsiz kalan Nazmiye ve Aydoğan çiftinin nikahları kıyıldı. Nazmiye ve Aydoğan çiftinin 8 aylık bebekleri dünyaya gelmek için hızlı davrandı ve 15 gün önce hayata gözlerini açtı. Müge Anlı canlı yayında, "Evlenmeden çocuk yapmayın!" vurgusunda bulundu.
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