Müge Anlı'da bugün, gözaltına alınan Tuncer Ustael neler anlatacak? Birden fazla adam öldürdüğü iddia edilirken eşine uyguladığı şiddetten dolayı Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alınan Tuncer Ustael, hakkındaki iddialara ne cevap verecek? 10 yıl önce Meryem, 9 yıl önce de kızı Melike Tanhan'ın esrarengiz kaybıyla ilgili gerçekler ortaya mı çıkıyor? İddialara göre, Melike'nin içine üç harflilerin girdiğini söyleyip ispirto ve sirke içiren Tuncer Ustael, küçük kızı öldürdü mü? Merak edilen tüm soruların cevabı için, 31 Aralık Müge Anlı canlı yayını izleyin...

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