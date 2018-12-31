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  • 31.12.2018 10:31
  • Son Güncelleme: 31.12.2018 10:33

canlı yayınında gözaltına alınan tahliye oldu! Ustael ında ne anlatacak? 31 Aralık

canlı yayınında cinayet zanlısı olarak gösterilen ve birden fazla insan öldürdüğü iddia edilen damat , eşine şiddet uyguladığı için gözaltına alınmıştı. 5 gün sonra tahliye edilen iddiaların odağındaki Tuncer Ustael, Anlı canlı yayınında neler anlatacak? Tuncer Ustael, küçük Melike'ye gerçekten ispirto içirip öldürdü mü? Palu ailesi ve Tuncer Ustael 31 Aralık ında karşı karşıya gelecek!

'da bugün, gözaltına alınan neler anlatacak? Birden fazla adam öldürdüğü iddia edilirken eşine uyguladığı şiddetten dolayı ında gözaltına alınan Tuncer Ustael, hakkındaki iddialara ne cevap verecek? 10 yıl önce Meryem, 9 yıl önce de kızı Melike Tanhan'ın esrarengiz kaybıyla ilgili gerçekler ortaya mı çıkıyor? İddialara göre, Melike'nin içine üç harflilerin girdiğini söyleyip ispirto ve sirke içiren Tuncer Ustael, küçük kızı öldürdü mü? Merak edilen tüm soruların cevabı için, Anlı canlı yayını izleyin...

ATV CANLI YAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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