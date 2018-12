Yılın en önemli sosyal sorumluluk projelerinden kabul edilen okuma yazma seferberliği, 14 yaş üstü okuma yazma bilmeyen her 3 kişiden 1'ine ulaştı. İlk günden itibaren projeyi sahiplenen Emine Erdoğan, yıl boyunca katıldığı pek çok etkinlikte okuma yazma seferberliğini anlattı. Vatandaşları projeye katılmalarına teşvik etti ve proje bir anda çığ gibi büyüdü. Seferberlik harekâtına Milletvekilleri, Valiler, Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürleri de destek verdi, halka çağrı yaptı. Her bölgeden ve her yaştan vatandaşların gönüllü olarak katıldığı kurslarla okuma yazma mutluluğu ve gururu yaşandı. Okullarla halk eğitim merkezleri dışında tutuklular için cezaevlerinde, hastalar içinse hastane ve evlerinde sınıflar açıldı. Okuma yazma dersleri verildi.