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  • Son Güncelleme: 28.12.2018 12:36

öncülüğünde 2018 yılının en büyük eğitim olayı! Okuryazarlık belgesini alanlar Müge Anlı stüdyosuna koştu! 28 Aralık

Türkiye'nin her yerinden okuma - yazma bilmeyenleri sorununa dikkat çekti ve yeni bir seferberlik hareketi başlattı. Müge Anlı öncülük etti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan start verdi. Atv ekranlarında başlayan okuma - yazma seferberliği sayesinde 1 yıl içinde tam 754.479 vatandaşımız okuryazarlık diploması aldı. Diplomayı alanlar 28 Aralık Müge Anlı canlı yayınına koştu. İşte 28 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Yılın en önemli sosyal sorumluluk projelerinden kabul edilen okuma yazma seferberliği, 14 yaş üstü okuma yazma bilmeyen her 3 kişiden 1'ine ulaştı. İlk günden itibaren projeyi sahiplenen Emine Erdoğan, yıl boyunca katıldığı pek çok etkinlikte okuma yazma seferberliğini anlattı. Vatandaşları projeye katılmalarına teşvik etti ve proje bir anda çığ gibi büyüdü. Seferberlik harekâtına Milletvekilleri, Valiler, Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürleri de destek verdi, halka çağrı yaptı. Her bölgeden ve her yaştan vatandaşların gönüllü olarak katıldığı kurslarla okuma yazma mutluluğu ve gururu yaşandı. Okullarla halk eğitim merkezleri dışında tutuklular için cezaevlerinde, hastalar içinse hastane ve evlerinde sınıflar açıldı. Okuma yazma dersleri verildi.

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