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  • Son Güncelleme: 27.12.2018 10:27

canlı yayınında Palu ailesi hakkında yeni gelişmeler yaşanacak! Köy halkı Palu ailesi için neler dedi? 27 Aralık

canlı yayınında Meryem ve Melike Tanhal’ın kaybolma olayıyla ilgili kan donduran gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kafaları karıştıran olaylar zincirinde ortalık iyice karışıyor. Müge Anlı ekibi 10 yıl önce Palu ailesinin yaşadığı yere gitti. Meryem Tanhan'ın kızı Melike'nin içine üç harflilerin girdiği, bu sebepten ispirto içirildiği ve sonrasında çocuğun öldüğü ve gömüldüğü iddiaları hakkında köy halkı neler anlatacak? İşte 17 aralık ında Palu ailesinin akılalmaz hayatı...

canlı yayınında Palu ailesi hakkında kan donduran iddialar devam ediyor. Müge Anlı ekibi Palu ailesinin 10 yıl önce yaşadığı köye gitti. Anlı canlı yayınında köy halkının anlattıkları herkesi şok edecek. Tüyler ürperten aile içi infaz iddialarında son durum ne olacak? Anne - kızın nerede olduğuna dair hala bir iz yok. Kuyular arandı, kazılar yapıldı anak Meryem ve Melike Tanhan'ın cesetlerine ulaşılmadı. Müge Anlı'da Palu ailesi hakkında neler olacak? Tüm soruların cevabı için Müge Anlı canlı izleyin...

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