Müge Anlı canlı yayınında Palu ailesi hakkında kan donduran iddialar devam ediyor. Müge Anlı ekibi Palu ailesinin 10 yıl önce yaşadığı köye gitti. 27 Aralık Müge Anlı canlı yayınında köy halkının anlattıkları herkesi şok edecek. Tüyler ürperten aile içi infaz iddialarında son durum ne olacak? Anne - kızın nerede olduğuna dair hala bir iz yok. Kuyular arandı, kazılar yapıldı anak Meryem ve Melike Tanhan'ın cesetlerine ulaşılmadı. Müge Anlı'da Palu ailesi hakkında neler olacak? Tüm soruların cevabı için Müge Anlı canlı izleyin...

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