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  • 27.12.2018 00:35

Sen 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 37. bölüm fragman izle

Sen ’in 36. son bölümü yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz 36. bölümüyle seyircisini ekrana kilitledi. Sen Anlat Karadeniz’in 37. son bölümünde tutuklu yargılanmalarına karar verilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilirken hepsi kendini suçluyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz'in 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tüm detaylar haberimizde.




Çarşamba akşamlarının reyting birincisi Atv dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in 36. son bölümü yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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