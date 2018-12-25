Arka Sokaklar 500. son bölüm: Hakan öldü mü? 501. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

500. Bölümde Hakan'ın özel görevde açığa çıkması tüm ekibi ayağa kaldırır. Hakan'ı bulabilmek için tüm ekip seferber olurken, Aylin tek başına harekete geçer. Yanan arabayı gören Aylin deliye dönüyor. Ekip Hakan'ı bulmak için uğraşırken çatışmaya giriyor, Aylin'in başına buyruk hareket etmesi yeni problemler doğuracak gibi gözüküyor.

ARKA SOKAKLAR 501. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Kanal D'de ekrana taşınan her bölümü farklı bir aksiyon ve heyecanlarla dolu dizi Arka Sokaklar'ın 501. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte 501. yeni bölüm fragmanı...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Madde bağımlısı olan Adem ne zaman uyuşturucu krizine girse Karısı Kamile'yi döver. Kamile'nin dayak yediği komşuları tarafından fark edilmiştir. Polisi arayan komşuları şikayetçi olur ve Kamile hastaneye kaldırılır. Adem beklenmedik şekilde ölür.

HAKAN'IN HAYATI TEHLİKEDEYDİ

Polis, Adem sayesinde eskiden beri uyuşturucu satan Şaban'a ulaşır. Şaban, Adem'e uyuşturucuyu Nizam'ın verdiğini söyler. Hakan, Şaban'la birlikte Nizam'ın yanına gidecektir. Emniyetten aldıkları parayla uyuşturucu takası planı yapılır. Bu plan sırasında Hakan'ın hayatı tehlike altındadır. 2. bir olayda ise Elif adında bir ressamın evinde ölü bulunmasıdır. Rıza babanın ekibi katili bulmak için işin peşine düşecektir.