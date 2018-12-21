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  • Son Güncelleme: 21.12.2018 14:11

canlı yayınında kayıp dediği eşini öldürdüğü ortaya çıktı! 7 yıl sonra bulunan kemikler 'a mı ait? 21 Aralık

canlı yayınında şok eden gelişme yaşandı. 7 yıl önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Hatice Uygur, eşinin kayıp olduğunu söylemişti. Ancak Müge Anlı, Hatice Uygur'un verdiği çelişkili ifadelerden şüphelenmesine rağmen gerçek ortaya çıkmamış, faili meçhul kayıp olarak kayıtlarda kalmıştı. Hatay Dörtyol Valisi'nin yeniden ele aldığı olay hakkındaki gerçek 7 yıl sonra ortaya çıktı. İşte 21 Aralık ında yaşanan gelişmeler...

Müge Anlı canlı yayında kan donduran gelişme yaşandı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2011 yılında ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu şahıs Mehmet Uygur'un, eşi Hatice Uygur tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Mehmet Uygur'un eşi Hatice Uygur, soruşturmayı derinleştiren Hatay Cinayet Büro Ekibi tarafından Antalya'da yapılan operasyonla gözaltına alınarak Hatay'a getirildi. Hatice Uygur verdiği ifadede aile içi şiddet dolasıyla eşini tabancayla öldürdüğünü ve araziye gömdüğünü itiraf etti. Bugün cesetle ilgili aramalar yapıldı. İşet 21 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Mehmet Uygur cinayetiyle ilgili gerçekler...

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