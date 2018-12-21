Müge Anlı canlı yayında kan donduran gelişme yaşandı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2011 yılında ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu şahıs Mehmet Uygur'un, eşi Hatice Uygur tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Mehmet Uygur'un eşi Hatice Uygur, soruşturmayı derinleştiren Hatay Cinayet Büro Ekibi tarafından Antalya'da yapılan operasyonla gözaltına alınarak Hatay'a getirildi. Hatice Uygur verdiği ifadede aile içi şiddet dolasıyla eşini tabancayla öldürdüğünü ve araziye gömdüğünü itiraf etti. Bugün cesetle ilgili aramalar yapıldı. İşet 21 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Mehmet Uygur cinayetiyle ilgili gerçekler...