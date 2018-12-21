Avlu 26. yeni bölüm fragmanı seyirciler tarafından merak edilmeye başlandı. Star TV'de yayınlanan Avlu'nun bu bölümünde, Deniz ve Azra'nın başlayan savaşı heyecan yarattı. Kudret'in Deniz'e yaptığı tuzak dikkat çekti. Peki, Avlu 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Avlu son bölüm özeti...

AVLU 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin paylaştığı Avlu dizisisin 26. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın önümüzdeki günler içerisinde yayınlanması bekleniyor. Fragman paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak

AVLU 25. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cezaevinde duyulan tek el silah sesi, herkesi korku dolu bir sessizliğe sürüklemiştir. Zerrin, günden güne köşeye sıkışmaktadır. Bir çıkış yolu arayan sadece o değildir. Azra için de bir karar verme ve hareket etme zamanı gelmiştir. Peki yaptığı seçimler ona ne kazandıracak ne kaybettirecektir? Kudret intikam duygusuyla verdiği kararın bedelini çok ağır ödemek üzeredir. Deniz ise artık sevdiği kimsenin canı yanmasın diye elinden gelen her şeyi yapmaktadır.