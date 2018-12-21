Gelinim Mutfakta 200. bölümüyle ekranlara geldi. Programa Gülben Ergen konuk oldu. 5 altın bileziği kazanabilmek için kıyasıya mücadele eden gelinlerden haftanın birincisi açıklandı. Öte yandan Fatih Ürek'in eleme sırasında söylediği söz herkesi şoke etti. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? İşte 21 Aralık Gelinim Mutfakta 200. son bölüm özeti...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Yarışmanın hafta finalinde elenen ismin kim olacağı merakla bekleniyordu. Sunucu Fatih Ürek'in yaptığı açıklama herkesi şaşırttı. Bugün 200. bölümü ile seyircisiyle buluşan yarımada 200. bölüme özel eleme olmayacağı söylendi. Bunu duyan yarışmacılar sevinçten havalara uçtu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 200. bölümünde haftanın birincisi belli oldu. Haftanın en yüksek puanını toplayıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin, 73 puanla Elif oldu. Gün birincisi olan yarışmacı da 1 çeyrek altın kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA 201. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yeni başlayan haftada gelinler arasındaki gerginlik iyice tırmanıyor!

Yağnur ve Cansu arasındaki kriz diğer gelinlere de sıçrıyor! Rümeysa hangi geline sınır çiziyor? Cansu kayınvalidesi Sevgül Hanım özellikle neden Elif'e 1 puan vermesini istiyor?

İşte fragman;