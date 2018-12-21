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  • 21.12.2018 16:33

kim elendi? Duyan şok oldu! kim oldu?

40. hafta programıyla bugün ekranlara geldi. Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde Fatih Ürek'in kimin elendiğini açıklayacağı sırada söylediği söz herkesi şaşırttı. Öte yandan 5 altın bilezik kazanan haftanın birincisi de belli oldu. Peki, de kim elendi? kim oldu?

Gelinim Mutfakta kim elendi?

200. bölümüyle ekranlara geldi. Programa Gülben Ergen konuk oldu. 5 altın bileziği kazanabilmek için kıyasıya mücadele eden gelinlerden haftanın birincisi açıklandı. Öte yandan Fatih Ürek'in eleme sırasında söylediği söz herkesi şoke etti. Peki, ? kim oldu? İşte 21 Aralık Gelinim Mutfakta 200. son bölüm özeti...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Yarışmanın hafta finalinde elenen ismin kim olacağı merakla bekleniyordu. Sunucu Fatih Ürek'in yaptığı açıklama herkesi şaşırttı. Bugün 200. bölümü ile seyircisiyle buluşan yarımada 200. bölüme özel eleme olmayacağı söylendi. Bunu duyan yarışmacılar sevinçten havalara uçtu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 200. bölümünde haftanın birincisi belli oldu. Haftanın en yüksek puanını toplayıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin, 73 puanla Elif oldu. Gün birincisi olan yarışmacı da 1 çeyrek altın kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA 201. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yeni başlayan haftada gelinler arasındaki gerginlik iyice tırmanıyor!

Yağnur ve Cansu arasındaki kriz diğer gelinlere de sıçrıyor! Rümeysa hangi geline sınır çiziyor? Cansu kayınvalidesi Sevgül Hanım özellikle neden Elif'e 1 puan vermesini istiyor?

İşte fragman;

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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