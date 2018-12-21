Çarpışma 5. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Show TV'de yayınlanan dizinin bu bölümünde işler karıştı. İstanbul'a geri dönen Galip'i büyük bir sürpriz bekliyor. Zeynep'e mesaj atarken taksi bir anda durunca ne olduğunu şaşıran Galip karşısında Kadir'i görünce şaşırıyor ama asıl şaşkınlığı karşısında Zeynep'i görünce yaşıyor. Arabadan Galip'i indiren Kadir beraber bir oyun hazırlayacaklarını söylüyor. Peki, Çarpışma 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

Çarpışma'nın 6. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

ÇARPIŞMA 5. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zeynep'i çorbacıya götüren Veli, Zeynep'e planını anlatıyor. Galip'i kendisine getirmesi gerektiğini söyleyen Veli, Zeynep'e eğer bu ortaklıktan Kadir'e bahsederse kızını vermeyeceğini söylüyor. Zeynep ise bu iş için tek bir şart koşuyor o şart ise kızının babasız büyümemesi için Galip'in ölmemesi. Çorbacıya gelen Kadir ise Zeynep'i bulduğunda çılgına dönüyor.

Kadir'in önünde kendi adamını vuran Veli, Zeynep'i de alıp yeni mekana geçiyor. Kafasından çuval çıkarılan Zeynep öfkeyle Veli'nin üstüne koşsa da bağlı olduğu için yaklaşamıyor. Zeynep'in bu öfkeli halini gören Veli kısa bir konuşma sonrası ipleri çözüyor. İpleri çözülen Zeynep ise kızına koşuyor.

Malları almaya giden Veli yanına son dakikada dahil olan Kadir'i oyalamak için vurulma hikayesini anlatıyor. Hikayesine başlayan Veli eski ortağı ile çıktığı kurye takibini anlatıyor. Kendini bir anda çatışma içinde bulan Veli'nin daha sonra olayları kendi planı olduğu ortaya çıkıyor.

Ofiste Cemre hakkında sohbet eden Selim, Demir ve Belma'nın sohbeti Yakup'un gelmesi ile kesiliyor. Bir anda karşısında Yakup'u gören Belma ise kalakalıyor. Çiçekçi numarasına devam eden Yakup ise Belma'ya kendisine ulaşması için numarasını veriyor. Belma'ya ikinci şok ise Cemre'nin Kerem'i içerden çıkaracağını duyması ile yaşıyor.

Veli'nin kendi adamını öldürdüğü yerde bekleyen Kadir'in telefonu çalıyor. Özel numaradan arayan Veli, Kadir'in üstüne Zeynep'in üstünden yüklenmeye başlıyor. Sinirlenmeye başlayan Kadir öfkesini bağırarak boşaltıyor.

Kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Zeynep, kızına buradan çıkaracağını ama sabretmesini söylüyor. Eline sopayı alan Zeynep'in ise planı ortaya çıkıyor. Veli ve adamını sopayla yere indiren Zeynep kızını alıp tam çıkarken Veli'nin darbesi ile bayılıyor.

Zeynep'i eve getiren Kadir, Adem ve yeni gelin polis kıza yükleniyor. Sinirle fırça çeken Kadir'in sinirini Zeynep'in tavrı katlıyor. Fırçadan sıkılan Adem, Zeynep'i suçlayınca Kadir'in öfkesi ile karşılaşıyor. Cemre'yi gülümseyerek eve geldiğini gören Kadir nedenini sorunca Cemre, Zeynep'in kelepçeden kurtulduğunu söylüyor.

Video işini çözmek isteyen Demir, Cemre'nin teklifini kabul edip Kerem'in avukatı oluyor. Görüşmede Demir, Kerem'in üstüne gitmeye çalışsa da Kerem, kendisinin değnekçi olduğunu ve Cemre ile bu işe başladıklarını ve onunla bitireceğini söylüyor. Kerem'in üstüne gitmeye devam eden Demir ise böyle bir video olmadığını söylüyor.

Hapisten tekrar çıkarken, Baki'den helallik isteyen Kerem'i kötü bir sürpriz bekliyor. Ayhan'ın tuvalette öldürüldüğünü duyan Kerem şok geçiriyor. Sinirlerine hakim olamayan Kerem önce Baki'ye bağırıyor daha sonra ise göz yaşlarını tutamıyor.

Yakup'la buluşmaya giden Kerem otoparkta Meral'i görünce şaşırıp arabadan iniyor. Arabadan inip gözyaşları içinde Meral'den hesap soran Kerem'i kötü bir sürpriz bekliyor. Yakup'un Cemre'yi rehin aldığını gören Kerem ikinci şoku yaşıyor.

Galip'i İstanbul'a geri getirmek için plan yapan Zeynep, Cemre ile bir video çekip, sosyal medyada yüklüyor. Video sosyal medyada yayılınca ortalık ayağa kalkıyor. Videoyu izleyen Veli, Zeynep'in kurduğu oyunu takdir ediyor. Cemre, Zeynep'in videosunu televizyonda izlerken herkesin cezasını çekeceğini söyleyince Selim geriliyor.

Hapisten çıkan Kerem'i arayan Kadir eve çağırıyor. Kerem'i karşısına alan Kadir bir abi edası ile Kerem'le konuşuyor. Geçmişte yaptığı şeyin hatalı olduğunu kabul eden Kadir, hep gözünün üstünde olduğunu söylüyor. Olanları özetleyen Kadir, Kerem'e artık özgür olduğunu ve arkasında olduğunu söylüyor ve evini açıyor.

Yakup'a tuzak kuran Demir onu otele kadar takip edip odanın içinde saldırıyor. Yakup'u yere yatırıp yumruklayan Demir, onun telefonunu alıyor. Telefonun şifresini öğrenmek için Yakup'a işkence eden Demir videoyu bulup telefondan siliyor. Videonun başka kopyası olup olmadığını soran Demir, Yakup'un boynundaki diski de alıyor.

Aslı'nın küpeleri ve yüzüğü olduğu delil torbasını gören Kadir, sandalyesini camdan fırlatıp silahına sarılıyor. Hızlıca şubedeki terörle mücadele ekibinin yanına giden Kadir, Aslı'ya aldığı takıların hikayesini anlattıktan sonra bombacıyı ve ona o emri vereni bulacağını söylüyor. Artık bu küpeleri takacak kimsesi olmadığını söyleyen Kadir, davanın kendisine verilmesini istiyor.

Kadir'le konuşmak isteyen Zeynep, Kadir'i Aslı ile konuştuğu mekana götürüyor. Zeynep'e kendisini terk ettikten sonrasını anlatmaya başlayan Kadir, ondan sonra neler olduğunu anlatıyor. Kadir, Aslı'nın kendisine sofra kurmasını anlatmaya başlayınca Zeynep göz yaşlarını tutamıyor.

İstanbul'a geri dönen Galip'i büyük bir sürpriz bekliyor. Zeynep'e mesaj atarken taksi bir anda durunca ne olduğunu şaşıran Galip karşısında Kadir'i görünce şaşırıyor ama asıl şaşkınlığı karşısında Zeynep'i görünce yaşıyor. Arabadan Galip'i indiren Kadir beraber bir oyun hazırlayacaklarını söylüyor.