Söz 65. yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından merak konusu oldu. Söz'ün son bölümünde ortalık kızıştı. Yavuz Sami ve ekibini köşeye sıkıştırdı. Sami'nin hain planı Turan ve Kopuk ölecek mi? sorusunu akıllara getirdi. Öte yandan Ateş'i eline geçiren Dragon, yabancı üslere Ateş'i veriyor. TİM ise Erdem Yarbay komutasında Ateş'i aramaya çıkıyor. Ateş'in yabancı üsse verildiğini öğreniyor ve onu kurtarmak için telsizleri kapatıyor. Yeni bölümde işler kızışacak. Peki, Söz 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Söz son bölüm özeti ve detaylar...

SÖZ 65. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz'ün son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Ancak yeni fragman henüz yayınlanmadı. Önümüzdeki günlerde yayınlanması beklenen 65. bölüm fragmanı paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

SÖZ 64. SON BÖLÜM ÖZETİ

Bombalı saldırının faillerini yakalamak için kendi hayatını feda eden Karabatak, ölümle burun burunadır. Tim onu kurtarmak için son bir hamle yapar ama bu hamle Karabatak'ı kurtarmaya yetmez. Teröristlerin eline geçen Karabatak'ın kimliği deşifre olmuştur.

Tim ve Erdem Karabatak'ı aramaya devam ederken, bölgede giderek hakimiyetini büyüten Dragan Karabatak'ın ele geçirildiğini öğrenir.

Yavuz, Sami ve ekibini köşeye sıkıştırmıştır. Sami bu durumdan kurtulmak için Yavuz'un en zayıf yanına saldıracaktır. Turan ve Kopuk'a…

Yavuz, Sami'nin adamlarından birinin gizli bir mekânı olduğunu öğrenir. Mekana düzenlediği baskınla Sami'ye bir adım daha yaklaşmanın fırsatını bulacaktır. Bu yakınlık ona Karabatak hakkında önemli bir istihbarat getirecek ama Turan ve Kopuk'un uğramak üzere olduğu saldırıya yetişmesine de engel olacaktır.