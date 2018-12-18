Arka Sokaklar 500. bölüm 2. fragmanı: Hakan, tehlikenin ortasında

Arka Sokaklar 500. bölümden beri bitmeyen heyecanla ekranlara gelmeye devam ediyor. Zirvenin yegane sahibi dizide ekip, büyük bir baskın yaptığını zannederken, Rıza Baba'yı karşılarında görünce şok olurlar. Beraber bir çok anıyı paylaşan ekip ve aileleri için kutlama zamanı...

Dizinin yayınlanan son bölümü yine soluksuz izlendi. Zeyno'nun bulunması herkese rahat bir nefes aldırırken, Pınar'ın da durumunun iyi olduğu öğrenildi. Son bölümün ardından 500. bölüm fragmanı takipçileri tarafından hız kesmeden sorgulanmaya başlandı.

ARKA SOKAKLAR 500. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar dizisinin 13. sezonunda 500. özel bölümü 21 Aralık Cuma günü izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin 500. bölümünden ilk görüntüler yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR 500. BÖLÜME ÖZEL FRAGMAN

ARKA SOKAKLAR 500. BÖLÜM 2. FRAGMAN

ARKA SOKAKLAR 499. SON BÖLÜM ÖZETİ

Gizemli bir adam Ivana'yı tabuta koyup yirmi saatlik oksijen tüpüyle baş başa bırakmıştır. Ivana için İgor isimli müşteriyle alışveriş yapılmaktadır. Ekibimiz istihbarattan aldığı bilgi doğrultusunda İvana'yı kurtarmak üzere harekete geçer. Ivana'nın oksijen tüpü bitmeden kurtarılması gerekmektedir.

Nazike güne gittiği sırada Meryem isimli, genç yaşta kocasını kaybetmiş bir kadınla tanışır. Kadını içten içe Hüsnü'ye yakıştırır. Meryem mahallede çantasını kapkaççıya kaptırır. Hüsnü kapkaççıyı yakalar ve Meryem'e çantasını teslim eder. Kadın Hüsnü'ye müteşekkirdir. Meryem, Nazike'ye tabağını getirmeye geldiğinde, Hüsnü'yle tekrar karşılaşırlar. Tesadüfler Hüsnü ve Meryem'i bir araya getirmektedir.

Selin ve Mesut, nikah için gün almaya karar verirler. Nikah dairesinde başlarına gelmeyen kalmayacaktır. Mesut acaba nikah işinden vaz mı geçecektir?