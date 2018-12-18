Müge Anlı canlı yayınında ilginç gelişmeler yaşanacak. Nursel Doğan olayında Haydar Sırça'nın yalan söylediğinin ortaya çıkmasının ardından birbirinden ilginç gelişmeler yaşandı. Konuyla ilgili Müge Anlı canlı yayında şok eden gerçeği açıklayacak. Nursel Doğan bahçeye mi gömüldü? Üçüncü kurban kim? İşte 18 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...
ATV CANLI YAYIN
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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