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  • Son Güncelleme: 18.12.2018 10:03

canlı yayınında ve ile Haydar Sırça hakkında şok gelişmeler! 18 Aralık

'da bugün neler yaşanacak?Atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 8 Ağustos'tan bu yana kayıp olan hakkında şok gelişmeler yaşadı ve Haydar Sırça'nın yalan söylediğinin ortaya çıktı. Ardından Haydar Sırça gözaltına alındı. Öte yandan tüm Türkiye'nin gözü cinayetiyle ilgili gelecek yeni haberlerde. Tüm bunlar ve daha fazlası 18 Aralık yayınında.

canlı yayınında ilginç gelişmeler yaşanacak. olayında Haydar Sırça'nın yalan söylediğinin ortaya çıkmasının ardından birbirinden ilginç gelişmeler yaşandı. Konuyla ilgili yayında şok eden gerçeği açıklayacak. Nursel Doğan bahçeye mi gömüldü? Üçüncü kurban kim? İşte canlı yayınında yaşananlar...

ATV CANLI YAYIN

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