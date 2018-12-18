Müge Anlı Nursel Doğan ve Deniz cinayetinde şok! Canlı yayında ortaya çıktı 18 Aralık

Müge Anlı canlı yayınında şoke eden gelişmeler yaşandı. 8 Ağustos'tan bu yana kayıp olan Nursel Doğan ve arkadaşı deniz hakkında yaşanan gelişmeler kan donduran cinsten. Nursel ve Deniz'in öldürüldükleri ortaya çıkmış ve birinci şüpheli olarak görülen Haydar Sırça tutuklanmıştı. Öte yandan Müge Anlı'nın programına bağlanan bir kişi, öldürülenlerin aslında 3 kişi olduğunu açıklamıştı. Şimdi gözler Nursel ve Deniz'in cinayetinde. Peki 18 Aralık Müge Anlı canlı yayınında neler oldu? İşte Müge Anlı 18 Aralık canlı yanında yaşananlar.

18 Aralık 2018 Salı, 12:09:27 Güncelleme: 12:37:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





