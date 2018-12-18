Müge Anlı Nursel Doğan ve Deniz cinayetinde şok! Canlı yayında ortaya çıktı 18 Aralık
Müge Anlı canlı yayınında şoke eden gelişmeler yaşandı. 8 Ağustos'tan bu yana kayıp olan Nursel Doğan ve arkadaşı deniz hakkında yaşanan gelişmeler kan donduran cinsten. Nursel ve Deniz'in öldürüldükleri ortaya çıkmış ve birinci şüpheli olarak görülen Haydar Sırça tutuklanmıştı. Öte yandan Müge Anlı'nın programına bağlanan bir kişi, öldürülenlerin aslında 3 kişi olduğunu açıklamıştı. Şimdi gözler Nursel ve Deniz'in cinayetinde. Peki 18 Aralık Müge Anlı canlı yayınında neler oldu? İşte Müge Anlı 18 Aralık canlı yanında yaşananlar.
18 Aralık 2018 Salı, 12:09:27
Güncelleme: 12:37:18
Türkiye Müge Anlı canlı yayınında yaşananları konuşuyor. İzmir'de 8 Ağustos'ta esrarengiz bir şekilde kaybolan 42 yaşındaki Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz her yerde aranıyordu. Canlı yayına çıkan olayın bir numaralı şüphelisi Nursel Doğan'ın sevgilisi olan Haydar Sırça tutuklanmıştı.
HER ŞEYİ BİR BİR ANLATTI
17 Aralık canlı yayınına telefon bağlantısı yapan ismini vermek istemeyen izleyici olay hakkında kan donduran açıklamalar yapmış ve Nursel Doğan ile Deniz'in yanı sıra üçüncü bir kurbanın daha olduğunu söylemişti. O kişi 18 Aralık Müge Anlı canlı yayınına katıldı.
HAYDAR SIRÇA'NIN EVİ DİDİK DİDİK ARANDI
Müge Anlı'nın ekibi Nursel Doğan ve Deniz'in öldürüldükleri iddia edilen Haydar Sırça'nın evini aradı.
GİZEMLİ KUYU
Haydar Sırça'nın olaydan sonra kapattırdığı iddia edilen sondaj kuyusu en dikkat çeken detaylardan biri oldu.
BAHÇEDE HER ŞEYİ YAKTI
Haydar Sırça'nın evinin bahçesinde birçok şeyi yaktığı ortaya çıktı.