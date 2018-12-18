Çukur 48. bölüm ilk sahne: Yamaç'tan Cumali'ye özür! Çukur son bölüm özeti

Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde final sahnesi heyecan yarattı. Kapısının önünde küçük bir kutu süt bulan Cumali, heyecanla etrafına bakarken izleyiciler geçmiş günlere gitti. Cumali ile Selim arasındaki çocukluklarından kalan bir anı izleyen ekran başındakiler, bugüne döndüklerinde Selim ve Cumali'nin yıllar sonra karşı karşıya geldiklerini gördüler. Ağabeyinin karşına çıkan Selim'in nasıl davranacağı ve Cumali'nin ne tepki vereceği merakla beklenecek.

YAMAÇ, VARTOLU'NUN SIRRINI ÖĞRENDİ!

Aliço'nun yardımıyla Saadet'in yaşadığını ve bir çocuğu olduğunu öğrenen Yamaç, Vartolu'yla yüzleşti. Yamaç'a yalan söylemenin zor olduğunu ve onun güvenini zedelediğini söyledikten sonra oğlunun fotoğrafını çıkarıp "Bak, oğlum oldu. Babamın torunu oldu babamın oğlu" dediği anlar ekran başındakilere duygu yüklü dakikalar yaşattı

ÇUKUR 2. SEZON 15. BÖLÜM İLK GÖRÜNTÜLER

YAMAÇ'TAN CUMALİ'YE YILLAR SONRA GELEN ÖZÜR!

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahne izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Yamaç'ın elinde gördüğü bulmaca kitabıyla heyecanlanan Cumali'nin; "Neden ben hapishanedeyken biriniz getirmediniz? Bunlar hala var mı?" dediği anlar Yamaç'ı duygulandırdı. Cumali'yi hapishanede yapayalnız bıraktıklarını düşünen Yamaç, Cumali'den özür diledi.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 47. BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç, Vartolu ve Cumali Çeto ve Mahsun ile birlikte otobüsle getirdikleri Çukur'un çocuklarını ailelerine teslim ettiği anı seyretmektedir. Aileler çocuklarına kavuştukları için çok sevinçlidir. Ancak yine de çocukların aklı Karakuzularda kalmıştır. Çocuklar aileleri ile birlikte ayrıldıktan sonra operasyon başlar. Koçovalılar tam kahveye girecekken Medet ve Vartolu'nun planı devreye girer. Medet'in kahveyi ateşe vermesi ile Çeto ve Mahsun dışarı çıkar ve Koçovalıların operasyonu iptal olur. Yamaç'ın bu durumdan şüphelenmesi araştırmalara başlamasına sebep olur. Aliço'nun Yamaçla konuşması ile her şey ortaya çıkar ve Vartolu'nun köstebeklik yaptığını anlar. Son bölümde Selim'in abisi Cumali'yi görmesi, seyircileri meraklandırdı.