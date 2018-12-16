Kim Milyoner Olmak İster'de Wimbledon Tenis Turnuvası ile ilgili sorulan soru geceye damga vurdu. İngiltere'nin başkenti Londra'da her yılın Haziran ayında düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası, dün akşam 60.000 TL değerindeki soruya konu oldu. İşte o soru ve cevabı...

ATV'nin en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 793. son bölüm dün akşam ekranlara geldi. Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına Ankara'dan katılan 26 yaşındaki yarışmacı Aydın Gökşin, 9. soruya kadar ulaştı. Gökşin'e 60,000 TL değerinde sorulan 9. sorunun yanıtı izleyenler tarafından merak konusu oldu.