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  • 16.12.2018 18:00
  • Son Güncelleme: 16.12.2018 18:02

'e damga vuran sorusu...

her yıl İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenir ve renkli görüntülere sahne olur. Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tüketilen bazı yiyecekler geleneksel hale gelmiştir. Dün, Atv ekranlarında yayınlanan 793. son bölüme damga vuran soru da Wimbledon Tenis Turnuvası'ndan geldi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 60.000TL değerindeki Wimbledon Tenis Tunuvası sorusu ve cevabı...

Kim Milyoner Olmak İster'de Wimbledon Tenis Turnuvası ile ilgili sorulan soru geceye damga vurdu. İngiltere'nin başkenti Londra'da her yılın Haziran ayında düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası, dün akşam 60.000 TL değerindeki soruya konu oldu. İşte o soru ve cevabı...

ATV'nin en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 793. son bölüm dün akşam ekranlara geldi. Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına Ankara'dan katılan 26 yaşındaki yarışmacı Aydın Gökşin, 9. soruya kadar ulaştı. Gökşin'e 60,000 TL değerinde sorulan 9. sorunun yanıtı izleyenler tarafından merak konusu oldu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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