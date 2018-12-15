Ayça Ayşin Turan kimdir? Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız gösterime girdi. 10 bölümü birden yayınlanan dizide Ayça Ayşin Turan, 'Leyla' karakterine hayat veriyor. Peki, Ayça Ayşin Turan kimdir? İşte merak edilen soruların yanıtı...
AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?
25 Ekim 1995 tarihinde dünyaya gelen Ayça Ayşin Turan, 2011 yılında yayınlanmaya başlayan "Dinle Sevgili" dizisinde Gülfem rolüyle ünlendi. İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon Bölümü'nden okuyan Turan, oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda aldı.
2014 yılında Karagül adlı dizide canlandırdığı 'Ada' karakteri ile asıl çıkışını yakaladı. 2016 yılında başrolünde yer aldığı Altınsoylar dizisinde "Burcu Günebakan" rolünü üstlendi. 2017'de yayınlanan Meryem adlı dizisin ana karakteri olan "Meryem Akça Sargun"u canlandırdı.
İlk sinema filmi, 2015'te Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaştığı Özcan Deniz imzalı "Sevimli Tehlike"dir.
Turan, son olarak internet dizisi Hakan: Muhafız'da (The Protector) yer aldı.
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