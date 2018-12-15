Atv ekranlarında Şahin Tepesi rüzgarı esmeye devam ediyor. Heyecan dozu yüksek bir bölümle izleyici karşısına çıkan Şahin Tepesi'nin bu bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Dizinin son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki, Şahin Tepesi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

ŞAHİN TEPESİ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Aybüke Pusat ve Boran Kuzum'un paylaştığı Şahin Tepesi'nin 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.