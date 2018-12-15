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  • 15.12.2018 13:37

4. son bölüm tek part izle! Şahin Tepesi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

4. bölümüyle Atv'de ekranlara geldi. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Şahin Tepesi'nin 4. bölümünde Melek babasının başladığı işi bitirmeye kararlı. Tuna, Mete'ye gözdağı veriyor. Melek projesi için aradığı ortağı buluyor. Tuna ortalığı karıştırıyor. Şahin Tepesi'nin 4. bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için son bölüm haberimizde. Peki, Şahin epesi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Şahin Tepesi 4. son bölüm özeti...

Atv ekranlarında Şahin Tepesi rüzgarı esmeye devam ediyor. Heyecan dozu yüksek bir bölümle izleyici karşısına çıkan Şahin Tepesi'nin bu bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Dizinin son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki, Şahin Tepesi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

ŞAHİN TEPESİ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Aybüke Pusat ve Boran Kuzum'un paylaştığı Şahin Tepesi'nin 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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