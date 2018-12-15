Gülperi dizisi 14. bölümüyle ekranlara geldi. Gülperi'nin bu bölümünde beklenmedik olaylar yaşandı. Gülperi Şeyma'nın karşısına çıktı. Seyit, Hasan'a destek oluyor. Kadir Gülperi'ye yeni bir teklifle geliyor. Seyit'e dert yanan Hasan'ın üzüntüsü bölüme damga vurdu. Yakup Taşkıran'ın evine gelen gizemli kişi ise merak uyandırdı. Öte yandan Seyit, Gülperi'ye evlenme teklifi yapıyor. Peki, Gülperi 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

GÜLPERİ 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV'de izleyicisiyle buluşan Gülperi'nin 15. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizini yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

GÜLPERİ 14. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Can'ın velayeti dedesi Yakup'a veriliyor. Göz yaşları içinde olan Gülperi, oğlundan özür diliyor. Onu alacağını, tekrar bir arada olacaklarını söylüyor. Can, abisi ve ablasının annesiyle kalacağını sadece kendisinin dedesine gideceğini öğreniyor.

Gülperi, Şeyma'nın karşısına çıkıyor. Çocuklarının önünde kendisine iftira atmasına izin vermeyeceğine, ailesinin yaprak gibi dökülmesine müsaade etmeyeceğini söylüyor. Şeyma da ailesinin yıkılmasına, evli bir adamla beraber olmaya izninin olduğunu belirtiyor.

Kadir, Şeyma'nın önüne boşanma dilekçesini koyuyor ve imzalamasını istiyor. Şeyma da duruşmanın intikamını bu şelikde mi alacağını Kadir'e soruyor. Kızıyla yeni bir hayata başlamak isteyen Kadir, Şeyma ile olan gençlik fotoğrafına bakıyor. Evlenirken Şeyma'yı çok mutlu edeceğine söz verdiğini hatırlıyor.

Can'ın kafasının karıştığını düşünen Gülperi, Yakup'un evine gidiyor. Yakup, Gülperi'yi içeri almıyor. Hakimin dediğine uyması gerektiğini, haftada bir kere göreceğini söylüyor. Can'ın tedavisi bitene kadar burada kalacaklarını daha sonra Taşkınhan'a döneceklerini söylüyor.

Hasan, Seyit'e, Kadir'in Gülperi'nin eski arkadaşı olduğunu anlatıyor. Şeyma'nın annesine iftira attığını açıklıyor. Seyit ise Gülperi'nin kendini bilen bir kadın olduğunu, iftiraya pabuç bırakmayacağını söylüyor. İşinin piiri bir avukat olduğunu, ona gideceklerini ekliyor.

Şeyma'nın Gülperi hakkında söyledikleri Hasan'ı çileden çıkarıyor. Annesiyle konuşan Hasan, Gülperi'nin ölene kadar babasıyla evli kalmasını istediğini söylüyor. Gülperi, babasının da Eyüp'ün de çok kıskanç olduğunu, Hasan'ın da onlar gibi davranmamasını istiyor.

Kadir, Gülperi ile konuşmaya kafeye geliyor. Önceden çorbacıda olay çıkarttığı için, hatasını telafi etmek istiyor. Bunun için ek iş bulduğunu, parasının da güzel olduğunu belirtiyor. Ancak Gülperi, kendisini evli bir adamla dedirtmek istemediğini anlatıyor.

Selen, Hasan'ın yanına barınağa geliyor. Babasından şiddet gördüğünü fark eden Hasan, harekete geçmek istiyor ancak Selen buna izin vermiyor. Hasan'dan sadece kendisine sarılmasını istiyor. Sarılırsa daha iyi olacağını söylüyor.

Selen, Hasan ile beraber olmak istediğini tekrar dile getiriyor. Aralarındaki güzel şeyi öteleştirmemeleri gerektiğini söylüyor. Ancak Hasan, şuan aşk düşünemeyeceğini belirtiyor. Selen el ele vermeyi teklif ediyor. Birbirlerine sarılıyorlar.

Hasan, Seyit'e dert yanıyor. Can ile konuşmasından bahsediyor. Can'ın korktuğunu, onu kimsenin götüremeyeceğini söyleyemediğini anlatıyor. Kardeşi olmadığı için öldüğünü, onu alacağını söylüyor.

Hasan ile Artemis konuşuyor. Artemis'in gönderdiği sesli mesajı Hasan anladığını söylüyor. Duruşmada, dedesinin avukatı yüzünden Can'ın Yakup'a verildiğini söylüyor. Can'dan ayrıldıklarını belirtiyor. Artemis, Yakup'un avukatlığını annesinin yaptığını öğreniyor ve yıkılıyor.

Kader, Can'ı Gülperi'nin yanına getiriyor. Can ve Gülperi birbirlerini ne kadar özlediklerini söylüyorlar ve birbirlerine sarılıyorlar. Can, yüzüme bakarak konuşulduğunda dudak okuyabildiğini söylüyor.

Hasan, Gülperi'yi barınakta çalışırken görüyor. Annesini götürmeye çalışıyor, onun barınakta çalışmasını istemiyor. Bu durumu Seyit'e soruyor. Seyit ise Hasan'ın kahrolduğunu gördüğünü, Gülperi'ye yardım etmeye çalıştığını söylüyor.

Yakup Taşkıran'ın evine gizemli birisi geliyor. Fatma kapıyı açar açmaz şoka giriyor. AYakta kalmakta zorlanıyor. Bu sırada Seyit, Gülperi'ye evlenme teklifi ediyor. Hasan bunu duyuyor.