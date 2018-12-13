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  • 13.12.2018 10:09

'da olayı çözüldü mü? aranıyor! 13 Aralık

'da bugün olayıyla ilgili sır perdesi aralanacak mı? Atv'nin sevilen programı Anlı canlı yayınında Murat Demir ve Ali Talu'nun en son kiminle görüştüğü ortaya çıkacak mı? Peki 4 ilde 6 kişiyle nişanlanan hakkında hangi gerçekler ortaya çıkacak? İşte 13 Aralık Müge Anlı canlı yayını.

ATV CANLI YAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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