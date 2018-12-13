Müge Anlı'da bugün Murat Demir olayıyla ilgili sır perdesi aralanacak mı? Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Murat Demir ve Ali Talu'nun en son kiminle görüştüğü ortaya çıkacak mı? Peki 4 ilde 6 kişiyle nişanlanan Milli Gelin Hilal hakkında hangi gerçekler ortaya çıkacak? İşte 13 Aralık Müge Anlı canlı yayını. ATV CANLI YAYIN
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