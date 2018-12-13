Müge Anlı'da Selma Güneş bulundu mu? Öldü mü kaçtı mı? 13 Aralık

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şu günlerin en çok merak edilen konusu Selma Güneş. İzmir'de yanmış bir kadın cesedinin bulunması ile başlayan süreç, Mahmut Güneş'in bulunan kadının eşi Selma Güneş olduğunu iddia etmesi ile başka bir boyuta taşında. Peki Selma Güneş olayında son gelişmeler neler? Selma Güneş bulundu mu? Yoksa Suat ile kaçtı mı? Yanmış kadın cesedi kime ait? İşte Müge Anlı 13 Aralık canlı yayında yaşananlar.

13 Aralık 2018 Perşembe, 12:09:02 Güncelleme: 12:48:39
Müge Anlı'da Selma Güneş bulundu mu? Öldü mü kaçtı mı? 13 Aralık

Yanmış bir kadın cesedinin bulunması ile başlayan olay bir takım yeni gerçeklerin ortaya çıkması ile devam ediyor. Herşey İzmir'in Bornova ilçesinde Şahin Tepesi mevkisinde bulunan yanmış kadın cesedinin bulunması ile başladı. Müge Anlı canlı yayına telefonla bağlanan Mahmut Güneş adında bir beyefendi cesedin eşine ait olabileceğini belirtti.

13 ARALIK'TA NELER OLDU?

Ardından telefona bağlanan ve Suat isimli eşinin kayıp olduğunu belirten bir kadın, Selma Güneş'in eşi ile kaçtığını iddia ederek olayın seyrini değiştirdi. Peki Müge Anlı'da 13 Aralık'ta neler oldu?

Müge Anlı'da Selma Güneş bulundu mu? Öldü mü kaçtı mı? 13 Aralık

Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Aralık'ta neler oldu?

Müge Anlı'da aranan Selma Güneş hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Selma Güneş'in Suat Ağsakallı adındaki evli bir kişiyle kaçtığı iddiaları güçlenmeye başladı. Henüz net bir sonuç çıkmasada 2 yeni iddia daha geldi.
Müge Anlı'da Selma Güneş bulundu mu? Öldü mü kaçtı mı? 13 Aralık

Canlı yayına bağlanan Suat Ağsakallı bir akrabası, Suat'ın İstanbul'da yaşayan kardeşi Vedat Bey'in evinde yaşadığını söyledi.

Müge Anlı'da Selma Güneş bulundu mu? Öldü mü kaçtı mı? 13 Aralık

BİR TELEFON BAĞLANTISI DAHA

Selma Güneş öldü mü, kaçtı mı? sorularına yanıt aranırken bir başka telefon bağlantısı daha geldi.

Müge Anlı'da Selma Güneş bulundu mu? Öldü mü kaçtı mı? 13 Aralık

'ALYANS ALDI'

İzmir'den arayan bir kuyumcu, Suat beyin geçtiğimiz günlerde kendisinden 2 adet alyans aldığını iddia etti. Stüdyodan gelen soru üzerine ise kuyumcu, Suat beyin alyanslara her hangi bir isim yazdırmadığını belirtti.

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