Müge Anlı'da Selma Güneş bulundu mu? Öldü mü kaçtı mı? 13 Aralık
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şu günlerin en çok merak edilen konusu Selma Güneş. İzmir'de yanmış bir kadın cesedinin bulunması ile başlayan süreç, Mahmut Güneş'in bulunan kadının eşi Selma Güneş olduğunu iddia etmesi ile başka bir boyuta taşında. Peki Selma Güneş olayında son gelişmeler neler? Selma Güneş bulundu mu? Yoksa Suat ile kaçtı mı? Yanmış kadın cesedi kime ait? İşte Müge Anlı 13 Aralık canlı yayında yaşananlar.
13 Aralık 2018 Perşembe, 12:09:02 Güncelleme: 12:48:39
Yanmış bir kadın cesedinin bulunması ile başlayan olay bir takım yeni gerçeklerin ortaya çıkması ile devam ediyor. Herşey İzmir'in Bornova ilçesinde Şahin Tepesi mevkisinde bulunan yanmış kadın cesedinin bulunması ile başladı. Müge Anlı canlı yayına telefonla bağlanan Mahmut Güneş adında bir beyefendi cesedin eşine ait olabileceğini belirtti.
13 ARALIK'TA NELER OLDU?
Ardından telefona bağlanan ve Suat isimli eşinin kayıp olduğunu belirten bir kadın, Selma Güneş'in eşi ile kaçtığını iddia ederek olayın seyrini değiştirdi. Peki Müge Anlı'da 13 Aralık'ta neler oldu?
DİĞER GALERİLER