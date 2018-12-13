Müge Anlı'da Selma Güneş bulundu mu? Öldü mü kaçtı mı? 13 Aralık

Yanmış bir kadın cesedinin bulunması ile başlayan olay bir takım yeni gerçeklerin ortaya çıkması ile devam ediyor. Herşey İzmir'in Bornova ilçesinde Şahin Tepesi mevkisinde bulunan yanmış kadın cesedinin bulunması ile başladı. Müge Anlı canlı yayına telefonla bağlanan Mahmut Güneş adında bir beyefendi cesedin eşine ait olabileceğini belirtti.

13 ARALIK'TA NELER OLDU?

Ardından telefona bağlanan ve Suat isimli eşinin kayıp olduğunu belirten bir kadın, Selma Güneş'in eşi ile kaçtığını iddia ederek olayın seyrini değiştirdi. Peki Müge Anlı'da 13 Aralık'ta neler oldu?