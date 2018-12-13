İlbilge Hatun kimdir, sorusu Diriliş Ertuğrul'un son bölümünün ardından en çok aranılanlar arasında yer aldı. Dizinin 5. yeni sezonu ile birlite ekranlarda yer almaya başlayan İlbilge Hatun karakterini Hande Soral canlandırıyor. Cesur ve cevval tavırlarıyla dikkat çeken İlbilge Hatun karakteri Umuroğulları Beyliği'ni yönetiyor. Peki, kimdir bu İlbilge Hatun? İlbilge Hatun tarihte var mı? İlbilge Hatun nasıl öldü? İşte İlbilge Hatun ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

İLBİLGE HATUN TARİHTE KİMDİR?

Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonunda izleyici karşısına çıkan İlbilge Hatun karakterinin tarihte olup, olmadığı merak ediliyor. Hemen yanıt verelim ki İlbilge Hatun tarihte vardır. Göktürk döneminde dünyaya gelen İlbilge Hatun, İlteriş Kutlug Kağan'ın eşidir. Göktürk Devleti'ni yeniden kuran Kağan'ın eşi olarak bilinen İlbilge Hatun, Diriliş Ertuğrul dizisindeki tarihte yaşamamıştır. İlbilge Hatun, Bilge Kağan'ın da annesidir.

Orhun Kitabeleri içerisinde yer almaktadır. Orhun Kitabeleri'nde İlteriş Kutlug Kağan'ın en büyük destekçisinin, İlbilge Hatun olduğu belirtilmiştir. İlbilge Hatun'un torunları ise Yollıg Tigin, Bilge Kutluk Tengri Kağan'dır.

İLBİLGE HATUN NASIL ÖLDÜ?

İlbilge Hatun ile ilgili en çok merak edilenlerden birisi de nasıl öldüğü. Ancak İlbilge Hatun'un tarihte nasıl öldüğü konusunda herhangi bir bilgi yer almıyor.