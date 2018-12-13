Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 13.12.2018 17:07
  • Son Güncelleme: 13.12.2018 17:19

''i arıyor! 4 ilde 6 nişanlısı olan Milli Gelin Hilal kimdir?

Türkiye'de 'da ele alınan akılalmaz dolandırıcılığı konuşuyor! 57 yaşındaki evlilik vaadiyle kandırıldığını ve parasının çalındığını iddia etmişti. Programın ilerleyen saatlerinde Tevfik Karagöz'ü dolandıranların bir evlilik çetesi olduğu ortaya çıkmıştı. mağdurları bugün de programa katıldı. Peki Müge Anlı Milli Gelin Hilal kimdir? Hilal nerede, kaç kişiyle evlendi? İşte Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren o dolandırıcılık.

Türkiye böyle dolandırıcılık ne gördü ne de duydu! ATV'de ekrana gelen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katılarak evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyleyen Tevfik Karagöz olayında, bugün şoke eden gelişmeler yaşandı. Karagöz'ü dolandıran 'Milli Gelin' Hilal'in Gaziantep, Hatay, Kırşehir ve Antalya'da da 6 kişiyle daha böyle nişanlar yaptığı ortaya çıktı. Bugünkü bölümde ismini vermek istemeyen bir kadın da canlı yayına bağlanınca tüm gerçekler bir bir ifşa oldu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriMüge Anlı 'Milli Gelin Hilal'i arıyor! 4 ilde 6 nişanlısı olan Milli Gelin Hilal kimdir?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar