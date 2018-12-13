Türkiye böyle dolandırıcılık ne gördü ne de duydu! ATV'de ekrana gelen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katılarak evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyleyen Tevfik Karagöz olayında, bugün şoke eden gelişmeler yaşandı. Karagöz'ü dolandıran 'Milli Gelin' Hilal'in Gaziantep, Hatay, Kırşehir ve Antalya'da da 6 kişiyle daha böyle nişanlar yaptığı ortaya çıktı. Bugünkü bölümde ismini vermek istemeyen bir kadın da canlı yayına bağlanınca tüm gerçekler bir bir ifşa oldu.