Diriliş Ertuğrul 127. bölümüyle TRT 1'de seyircisiyle buluşacak. Yayınlanan fragmanlar ile birlikte heyecanı daha da artan Diriliş Ertuğrul'un bu bölümünde Ertuğrul'un ağabeyi Gündüzalp'in eşi Selcan Hatun ve oğlu Kayı Obası'na dönüyor. Peki, Selvan ve oğlu obaya neden geldiler? Bu bölümde neler olacak? İşte Diriliş Ertuğrul 127. yeni bölüm fragmanı ve bölüm özeti..

Diriliş Ertuğrul 127. bölüm 2. fragmanı;

Diriliş Ertuğrul 127. bölüm 1. fragmanı;

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 127. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gündüz, Irene sayesinde İlbilge'nin elinden kurtulmuş ve kaleye gitmişti. Ertuğrul, Kara Bela ve adamlarını alt etmiş ancak Kara Bela Dragos'la ilgili konuşmadan kendini öldürmüştü. Turgut, sandık ve anahtarın yanı sıra, Evdokya'dan Dragos'la ilgili sırrın olduğu kolyeyi alıp tekfura götürüp içindeki sırrı öğrenmesini istemişti. Tüm bu meselelerin üzerine Emir Bahaeddin, hana gelmiş ve Ertuğrul'dan Gündüz'ü yargılanmak üzere getirmesini istemişti. Ertuğrullara Gündüz'ün yerini haber veren Covan ise ifşa olmaması için Dragos tarafından öldürülmüştü. Onun öldürüldüğü yere gelen Bamsı da Dragos tarafından hançerlenip yaralanmıştı. Turgut, tekfurla görüşmüş ve kolyedeki sırrı bulması için ona kolyeyi emanet etmişti. Tekfur ise bu sırrı öğrendiği anda Lais tarafından öldürülmüştü. Ertuğrul, tekfurun öldürüldüğünü, Gündüz'ün ise kalede tutulduğunu öğrenmişti. Bunun üzerine Lais ile görüşmek için kaleye gitmiş ve Lais ondan Gündüz için fidye istemişti. Aynı zamanda Gündüz'ü fidye vererek almak isteyen İlbilge de buraya gelmişti...

Gündüz'ün kaledeki akıbeti ne olacak? Ertuğrul Gündüz'ü, Lais ve İlbilge'nin elinden kurtarabilecek mi? İlbilge, Gündüz'ü ele geçirebilmek için ne yapacak? Ertuğrul, herkese karşı nasıl bir oyun kuracak? Ertuğrul'un hamlesi ne olacak? Selcan ve oğlu obaya neden geldiler? Onların gelişiyle, bundan sonra ne olacak? Dragos'un Ertuğrul'a karşı hamlesi ne olacak? Emir Bahaeddin'in Söğüt'teki varlığı nasıl neticeler doğuracak?