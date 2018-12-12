Didem Balçın kimdir? Birçok sinema ve dizi projesinde yer alan ünlü oyuncu Didem Balçın, geçtiğimiz sezon da yer aldığı Diriliş Ertuğrul'un bu sezonunda yeniden ekranlara gelecek. Selcan Hatun karakteri ile izleyicinin karşısına çıkacak olan Didem Balçın'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Didem Balçın kimdir, kaç yaşında? İşte Didem Balçın'ın hayat hikayesi...

DİDEM BALÇIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 tariginde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.

İlk olarak Levent Kırca Tiyatrosu'nun "Ateşin Düştüğü Yer" oyununda görev aldı. 2009 yılında Nergis Öztürk ile beraber kendi tiyatrosunu kurdu. "Bunu Yapan İki Kişi" isimli komedi oyunu ile Li̇ons En İyi Komedi Kadın Oyuncu ödülünü ortağı ile birlikte paylaştı. Daha sonraki yıllarda birçok tiyatro oyununda görev aldı.

Didem Balçın'ın oynadığı sinema filmleri

2007 Hayattan Korkma

2009 Başka Dilde Aşk

2010 Çakallarla Dans

2010 Çıkış Noktası

2012 Açlığa Doymak

2012 Göl Zamanı

2012 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

2013 I II III IV

2014 Gulyabani

2014 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

2014 Oflu Hoca'nın Şifresi

2016 Çakallarla Dans 4

2018 Çakallarla Dans 5

Didem Balçın'ın oynadığı diziler ve televizyon programları

2003 Gurbet Kadını

2003 Serseri Aşıklar

2005 Rüzgarlı Bahçe

2006 29-30 Bilge

2006 Gözyaşı Çetesi

2007 Gurbet Yolcuları

2007 Sevgili Dünürüm

2009 Kasaba Iraz

2009 Olacak O Kadar

2010 Kadınları Anlama Kılavuzu

2011 Farklı Desenler

2011 Firar

2014-2018 Diriliş Ertuğrul

2018 Meleklerin Aşkı

Tiyatro

2002 Bernarda Alba'nın Evi

2003 Ay Carmela

2003 Kafkas Tebeşir Dairesi

2005-2007 Ateşin Düştüğü Yer

2007 Gereği Düşünüldü

2014 Parkta Güzel Bir Gün

2016 En Kısa Gecenin Rüyası