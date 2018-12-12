Didem Balçın kimdir? Birçok sinema ve dizi projesinde yer alan ünlü oyuncu Didem Balçın, geçtiğimiz sezon da yer aldığı Diriliş Ertuğrul'un bu sezonunda yeniden ekranlara gelecek. Selcan Hatun karakteri ile izleyicinin karşısına çıkacak olan Didem Balçın'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Didem Balçın kimdir, kaç yaşında? İşte Didem Balçın'ın hayat hikayesi...
DİDEM BALÇIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 tariginde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.
İlk olarak Levent Kırca Tiyatrosu'nun "Ateşin Düştüğü Yer" oyununda görev aldı. 2009 yılında Nergis Öztürk ile beraber kendi tiyatrosunu kurdu. "Bunu Yapan İki Kişi" isimli komedi oyunu ile Li̇ons En İyi Komedi Kadın Oyuncu ödülünü ortağı ile birlikte paylaştı. Daha sonraki yıllarda birçok tiyatro oyununda görev aldı.
Didem Balçın'ın oynadığı sinema filmleri
2007 Hayattan Korkma
2009 Başka Dilde Aşk
2010 Çakallarla Dans
2010 Çıkış Noktası
2012 Açlığa Doymak
2012 Göl Zamanı
2012 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede
2013 I II III IV
2014 Gulyabani
2014 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
2014 Oflu Hoca'nın Şifresi
2016 Çakallarla Dans 4
2018 Çakallarla Dans 5
Didem Balçın'ın oynadığı diziler ve televizyon programları
2003 Gurbet Kadını
2003 Serseri Aşıklar
2005 Rüzgarlı Bahçe
2006 29-30 Bilge
2006 Gözyaşı Çetesi
2007 Gurbet Yolcuları
2007 Sevgili Dünürüm
2009 Kasaba Iraz
2009 Olacak O Kadar
2010 Kadınları Anlama Kılavuzu
2011 Farklı Desenler
2011 Firar
2014-2018 Diriliş Ertuğrul
2018 Meleklerin Aşkı
Tiyatro
2002 Bernarda Alba'nın Evi
2003 Ay Carmela
2003 Kafkas Tebeşir Dairesi
2005-2007 Ateşin Düştüğü Yer
2007 Gereği Düşünüldü
2014 Parkta Güzel Bir Gün
2016 En Kısa Gecenin Rüyası
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