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  • Son Güncelleme: 10.12.2018 13:25

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 119. fragmanı: İlyas'ı öldürdüğünde bana haber ver! yeni fragman izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz de sular durulmayacak gibi duruyor. Atv'nin dört sezondur devam eden dizisi 119. yeni bölüm fragmanına göre yeni bölümde ortalık iyice karışacak. 'nin Sultan'ı öldürmesi üzerine Boran harekete geçecek. Arkadaşlarına yapılan zulme kayıtsız kalamayan Boran, ibret-i alem için sokakları savaş alanına çevirecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 119. yeni bölümde İzzet'in her seferinde yenilgiye uğraması artık iyice sabrını taşıracak ve bu durum fragmanında da görüldüğü gibi savaşı iyice körükleyecek. İşte ndan ipuçları...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 119. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölümde izleyiciyi yine aksiyon dolu anlar bekliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 119. yeni bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra heyecanla yarınki yeni bölümü bekleyen izleyiciye EDHO yeni bölümden biraz ipucu verelim. Hızır Sultan'ı öldürecek, Boran sokaklarda savaş açacak ve İzzet yeni planını hayata geçirecek. Her seferinde yenilgiye uğrayan İzzet bu kez taş üzerinde taş bırakmayacak. Çakırbeyliler'in içine yeni bir hain yerleştirmeyi planlayan İzzet'in bu hamlesi Meltem'in açığa çıkmasına sebep olacak. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 119. yeni bölüm fragmanı...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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