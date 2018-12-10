Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 119. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölümde izleyiciyi yine aksiyon dolu anlar bekliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 119. yeni bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra heyecanla yarınki yeni bölümü bekleyen izleyiciye EDHO yeni bölümden biraz ipucu verelim. Hızır Sultan'ı öldürecek, Boran sokaklarda savaş açacak ve İzzet yeni planını hayata geçirecek. Her seferinde yenilgiye uğrayan İzzet bu kez taş üzerinde taş bırakmayacak. Çakırbeyliler'in içine yeni bir hain yerleştirmeyi planlayan İzzet'in bu hamlesi Meltem'in açığa çıkmasına sebep olacak. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 119. yeni bölüm fragmanı...