Müge Anlı'da bugün, 21 gün sonra iki çocuk annesi Meral Polat'ın izi sürülmeye devam edecek. Meral Polat'ın annesi Müge Anlı canlı yayınında gördüğü rüyayı anlatacak. Bu rüya ile ortaya çıkan kadın cesedi arasındaki bağlantı izleyicileri bir hayli üzecek. İzmir Bornova'da bulunan yanmış kadın cesedi Meral Polat'a mı ait? İşte tüm gelişmeler 10 Aralık Müge Anlı canlı yayınında...

ATV CANLI YAYIN