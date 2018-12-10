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  • 10.12.2018 10:26

'da şok gelişme! Bulunan yanmış kadın cesedi 'a mı ait? 10 Aralık

canlı yayınında 18 Kasım'da 'daki evinden 'e giden ve bir daha haber alınamayan hakkında ilginç gelişmeler yaşanacak. 21 gündür haber alınamayan Meral Polat'ın annesi Fikriye Hanım, kızı hakkında bir bilgi alabilmek için İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gitti. Kamera kayıtlarını izlemek istedi. 10 Aralık Pazartesi günü Fikriye Polat'ın emniyette hangi bilgilerle karşılaştığı anlatılacak. İşte Anlı canlı yayınında yaşananlar..

'da bugün, 21 gün sonra iki çocuk annesi 'ın izi sürülmeye devam edecek. Meral Polat'ın annesi Müge Anlı canlı yayınında gördüğü rüyayı anlatacak. Bu rüya ile ortaya çıkan kadın cesedi arasındaki bağlantı izleyicileri bir hayli üzecek. 'da bulunan yanmış kadın cesedi Meral Polat'a mı ait? İşte tüm gelişmeler Anlı canlı yayınında...

ATV CANLI YAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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