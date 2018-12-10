Bir Litre Gözyaşı 10. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Figen, yaşanan olumsuzluklara rağmen her şeyin yoluna girmiş olmasından mutludur ama Muzo'nun beklenmedik bir hareketi Figen'in kafasının yeniden karışmasına neden olacaktır. Son bölümü seyredenler, yeni bölüm detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Bir Litre Gözyaşı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Litre Gözyaşı son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

BİR LİTRE GÖZYAŞI 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D'de yayınlanan başrollerini Miray Daner, Sanem Çelik ve Tolga Tekin'in paylaştığı Bir Litre Gözyaşı dizsisinin yeni bölümden tüyoların verileceği 11. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından yeni fragman paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

BİR LİTRE GÖZYAŞI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Cihan, Mahir ve Hande'nin öpüştüğünü gödüğü zaman dünyası yıkılmıştır. Hastalığının yanında bir de aşk acısı çekmeye başlar. Bu acı, diğer acısını unutturmaya yetmiştir. Umutları bir anda tükenen Cihan, yaşam mücadelesini bile bırakmayı düşünümeye başlamıştır. Bu hislerini de annesi Figen ile paylaşır. Kızının acısını gören Figen kahrolmaktadır.

Cihan'a tutunan Mahir, ona umut olmaya çalışıyor ama Cihan'dan duydukları karşısında acı gerçekle bir kez daha yüzleşiyor. Duygusal anların yaşanacağı Bir Litre Gözyaşı, özetsiz yeni bölümü ile pazar 20.45'te Kanal D'de!

Cihan'ın gördüğü bir rüya, hayata dair düşüncelerini kökünden sarsar. Bu durum en çok da Mahir'i kaygılandırıyordur.

Mahir, Cihan'ı yeniden hayata bağlamaya çalışırken Cihan'ın direnci, başlarına olmadık şeylerin gelmesine neden olur. Bu arada Elif'in okulundan gelen telefon Figen'i çok endişelendirir ve Elif'in neler yaptığını bulmaya karar verir.