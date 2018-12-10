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  • Son Güncelleme: 10.12.2018 17:22

'da kan donduran gelişme! Yanmış kadın cesedi 'a mı ait? canlı yayında neler anlattı?

canlı yayınında aranan ve 21 gündür haber alınamayan hakkında bugün neler yaşandı? Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 10 Aralık Pazartesi günü Meral Polat'tan bir iz aranmaya devam edildi. 18 Kasım'da Adana'dan İzmir'e erkek arkadaşı 'in yanına giden Meral Polat'tan o gün bu gündür haber alınamıyor. Anne kızı hakkında bilgi alabilmek için İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gitti ve karşılaştığı gerçek kan dondurucuydu. İşte 10 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Meral Polat hakkında yaşanan gelişmelerin detayları...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün kan donduran gelişmeler yaşandı. Tam 21 gündür aranan ancak hiçbir ize rastlanamayan 2 çocuk annesi Meral Polat'a ne oldu? Meral Polat'ın annesi Fikriye Hanım daha fazla dayanamayıp İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gitti. 18 Kasım'da Adana'dan İzmir'e gidip erkek arkadaşı Hüseyin Bey'in dükkanında kalan ve 19 Kasım'da telefonu kapanıp bir daha haberi alınamayan 38 yaşındaki Meral Polat hakkında emniyetten gelen bilgi var mı? İşte 10 Aralık Müge Anlı canlı yayınında konuyla ilgili yaşananlar...

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