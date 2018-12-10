Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün kan donduran gelişmeler yaşandı. Tam 21 gündür aranan ancak hiçbir ize rastlanamayan 2 çocuk annesi Meral Polat'a ne oldu? Meral Polat'ın annesi Fikriye Hanım daha fazla dayanamayıp İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gitti. 18 Kasım'da Adana'dan İzmir'e gidip erkek arkadaşı Hüseyin Bey'in dükkanında kalan ve 19 Kasım'da telefonu kapanıp bir daha haberi alınamayan 38 yaşındaki Meral Polat hakkında emniyetten gelen bilgi var mı? İşte 10 Aralık Müge Anlı canlı yayınında konuyla ilgili yaşananlar...