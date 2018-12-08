Şahin Tepesi 4. yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Yayınlandığı günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Şahin Tepesi 3. bölümüyle yine ekrana damga vurdu. Bu bölümde, Mete, Tuna ve Deniz'in Mithat'ı göle attığı anı çektiği videoyu Tuna'ya gönderdi. Videoyu seyreden Tuna şok olurken, Tuna'nın neler yapacağı merak konusu oldu. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölümü merak ediyor. Peki, Şahin Tepesi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?