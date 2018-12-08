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  • 08.12.2018 14:40

4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölüm izle: Tuna'ya şok!

3. bölümüyle 'de ekranlara geldi. Ay Yapım imzalı dizinin bu bölümünde Tuna ve Deniz'in Mithat'ı göle attığı anların görüntüsü Tuna'y ulaşıyor. Gördüğü manzara karşısında şok olan Tuna'nın neler yapacağı merak ediliyor. Peki, Şahin Tepesi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Şahin Tepesi 3. son bölüm özeti...

Şahin Tepesi 4. yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Yayınlandığı günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Şahin Tepesi 3. bölümüyle yine ekrana damga vurdu. Bu bölümde, Mete, Tuna ve Deniz'in Mithat'ı göle attığı anı çektiği videoyu Tuna'ya gönderdi. Videoyu seyreden Tuna şok olurken, Tuna'nın neler yapacağı merak konusu oldu. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölümü merak ediyor. Peki, Şahin Tepesi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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