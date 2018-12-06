Diriliş Ertuğrul 126. bölümüyle TRT 1'de ekranlara geldi. Dizinin bu bölümünde Ertuğrul oğlu Gündüz'ü kurtarabilmek için uğraştı. Ertuğrul ve Gündüz'ün omuz omuza verip çarpıştığı sahne bölüme damga vururken, bölüm sonrası yayınlanan fragman ile birlikte heyecan arttı. Yeni fragmanda Ertuğrul ve Gündüz Söğüt'e dönmek üzere yola çıkıyor. Dragos'un planı üzerine Ertuğrul'a tuzak kuruluyor. Ertuğrul ve Gündüz'ün yeni bölümde de omuz omuza çarpıştığı görülüyor. Gündüz'ün İlbilge Hatun'a karşı kılıcını kaldırdığı tanıtım, 'İlbilge Hatun ölecek mi?' sorularını eraberinde getirdi.

İşte Diriliş Ertuğrul 127. yeni bölüm fragmanı;

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 126. SON BÖLÜM ÖZETİ

lbilge Hatun, handa babası Umur Bey'in öldürülmesinin ardından Ertuğrul'dan bunun hesabını sormuştu. Umuroğlu alpları ise, Ertuğrul'dan bunun cezasını kesmeye yeltendiklerinde, Ertuğrul onlara haddini bildirmişti. Gündüz, bu cinayetin üzerine kaldığını öğrenmiş ve üzerindeki kara lekeyi temizlemek için kaçmıştı. Dragos ise adamlarıyla birlikte zaferinin tadını çıkarmıştı. İlbilge, Ertuğrul ile konuşmasının ardından onun sözüne güvenmişti. Ancak Dragos'un yaptığı planla İlbilge, Ertuğrul'a olan güvenini kaybederek Gündüz'ün peşine düşerken, Ertuğrul da Kara Bela'nın tuzağına düşmüştü...

Ertuğrullar, Kara Bela'nın tuzağından kurtulabilecek mi? Gündüz'ün akıbeti ne olacak? Onu İlbilge'nin ellerinde nasıl bir son bekliyor? Kayılar ve Umuroğulları arasındaki gerilim tırmanacak mı? Ertuğrul ve İlbilge, Umur Bey'in gerçek katiline ulaşabilecek mi? Dragos'un yeni tuzakları ve buna karşın Ertuğrul'un hamleleri ne olacak? Evdokya'nın Tekfur Yannis'e götürdüğü kolyedeki sır ne? Ertuğrul, kim olduğunu bilmediği gizli düşman Dragos'tan ailesini ve obasını muhafaza edebilecek mi?