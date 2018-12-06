Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 06.12.2018 10:04
  • Son Güncelleme: 06.12.2018 10:06

canlı yayınında beklenen an geldi! 'in oğlunun sonucu bugün açıklanıyor!

'da bugün herkesin merakla beklediği sonucu açıklanacak. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 'in söyledikleri doğru mu çıkacak? Birgül Memiş'in oğlu Görkem'in öz babasının kim olduğu açıklanınca Müge Anlı canlı yayınında neler yaşanacak? Görkemin öz babası, Birgül Memiş'in eski eşi mı yoksa eski sevgilisi mi?İşte 6 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

'da bugün herkesin merakla beklediği soncu açıklanacak. Tüm iddialar Müge Anlı canlı yayınında yanıt bulacak. 'in oğlu Görkem'in öz babası ortaya çıkınca stüdyoda neler yaşanacak? 24 yaşındaki Birgül Memiş oğlunu yanına alabilecek mi? Eski eş çıkan sonuç karşısında ne tepki verecek? İşte heyecanla beklenen DNA testi sonucu 6 Aralık Müge Anlı canlı yayınında...

ATV CANLI YAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriMüge Anlı canlı yayınında beklenen an geldi! Birgül Memiş'in oğlunun DNA testi sonucu bugün açıklanıyor!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar