Müge Anlı'da bugün herkesin merakla beklediği DNA testi soncu açıklanacak. Tüm iddialar Müge Anlı canlı yayınında yanıt bulacak. Birgül Memiş'in oğlu Görkem'in öz babası ortaya çıkınca stüdyoda neler yaşanacak? 24 yaşındaki Birgül Memiş oğlunu yanına alabilecek mi? Eski eş Faruk Aydın çıkan sonuç karşısında ne tepki verecek? İşte heyecanla beklenen DNA testi sonucu 6 Aralık Müge Anlı canlı yayınında...
ATV CANLI YAYIN
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.