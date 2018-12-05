Ufak Tefek Cinayetler 44. bölümüyle seyircisinin karşısına çıktı.

EMRE'DEN PELİN'E: SENİ KURTARABİLİRİM

Pelin büyük çıkmazda. Taylan'la dertleşiyor. Taylan hapse girmekten korkuyor. Pelin de onu teselli ediyor. 'Güçlü olmalıyız. Battık batacağımız kadar' diyor. O sırada Emre mesaj atıp Pelin'e 'seni kurtarabilirim' diyor. Pelin tabi ki mesaj atanın Emre olduğunu söylemiyor.

Son bölümü seyreden vatandaşlar, gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümü beklemeye başladı. Peki, Ufak Tefek Cinayetler 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Ufak Tefek Cinayetler 44. son bölüm özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in 45. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 44. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI



Boşanma savaşı başladı!

Herkes tarafını seçiyor. İhanet edenler, sözünden dönenler, son anda delikanlılık edenler... Fakat asıl kararı Merve verecek. Kerim, aşkı için ateşe atladı ve onu ancak Merve kurtarabilir. Kerim'i kurtarırsa Mila'nın velayetini kaybeder. Ne karar vermeli? Oya da benzer durumda. Prensipleriyle aşkı arasında kalıyor.

Boşanma aşamasında olan Serhan ve Merve avukatlarıyla birlikte görüşme yapıyorlar. Çocuklarının velayeti konusunda anlaşma sağlamak için arabulucu eşliğinde görüşme yapan ikili arasında sinirler geriliyor. Serhan, Merve'ye 'Otel köşelerinde çocuğumuzu süründürürken utanmadın mı?' diye bağırıyor.Diğer yandan ise Serhan ile Kerim Adil Sağlam arasında büyük kapışma yaşanıyor. İkili yumruk yumruğa kavga ediyor.