Çarpışma 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Veli'nin geçmişte Kadir'e hitaben "Sana söz veriyorum, seni bütün zaaflarından paramparça edeceğim!" sözleriyle intikam yemini edip, nefretini haykırdığı tanıtımda, Zeynep, annesiyle ilgili sorusuyla Kadir'i can evinden vuruyor. Belma ile Demir'i iyiden iyiye yasak aşklarının ortaya çıkma korkusu sararken, Cemre de Kerem'in karşısına çıkıyor. Kerem'in "Seni gördüğüme sevindim" sözleriyle Cemre'yi şaşırttığı heyecan dolu tanıtım, aksiyon dolu sahneleriyle de dikkat çekiyor.

ÇARPIŞMA 3. BÖLÜM 1. FRAGMAN

ÇARPIŞMA 3. BÖLÜM 2. FRAGMAN

ÇARPIŞMA'NIN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Kaza sonrası Kadir'i tanıyan ve ona yardım etmek ile kızını kurtarmak arasında büyük bir ikilemde kalan Zeynep, olay yerinden ayrılıp, kızını almak için Veli'nin belirlediği adrese gitti. Veli, işe polisin karıştığını anlayınca bulunduğu yeri terk etti. Kadir ve Zeynep'in birbirlerini nereden tanıdıkları ve aralarındaki bağ ortaya çıktı. Cemre'nin kendisini yaralayan ve aracına çarpanın aynı kişi olduğunu öğrendiği bölümde Kerem ise, taburcu olur olmaz Yakup ve Meral'e ulaşmaya çalıştı. Kızını bulmak için ölümü göze alarak polisten kaçan Zeynep, karşısında Kadir'i buldu. Zeynep, Kadir'in güven veren sözleriyle yeniden umutlanırken, Kadir de göreve geri döndüğünün sinyallerini verdi. Dizinin bölüm finalinde ise; Veli, madalyonuyla kendisini Kadir'e hatırlatttı. İkilinin geçmişten gelen bir hukukunun olduğu anlaşılırken, 'Veli, Kadir'i nereden tanıyor? sorusu akıllara geldi, bundan sonra yaşanacaklar merak uyandırdı.