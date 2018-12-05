Bir Zamanlar Çukurova 13. yeni bölümde yarın izleyiciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 13. yeni bölüm fragmanında Demir, annesi Hünkar ve Fekeli ile ilgili konak çalışanlarını uyarıyor. Züleyha'yı yeniden gören Yılmaz'ın intikamı git gide büyüyor. Peki, Yılmaz Züleyha'ya, Fekeli Hünkar'a kavuşabilecek mi? Demir'den korkmayan Yılmaz, Bir Zamanlar Çukurova 13. yeni bölümde intikamını alabilmek adına nasıl bir plan yapacak?
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