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  • Son Güncelleme: 05.12.2018 16:56

13. yeni bölüm fragmanı: Her yeni gün yeni bir hayattır evlat!

yeni bölüm yarın akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova 13. yeni bölümde Fekeli'nin öldüğünü sanan Hünkar, onu karşısında görünce ne yapacağını şaşıracak. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Yılmaz Demir'den intikamını alabilecek mi? Züleyha ve Yılmaz, Demir'e karşı el ele yollarına devam mı edecek?

Bir Zamanlar Çukurova 13. yeni bölümde yarın izleyiciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 13. yeni bölüm fragmanında Demir, annesi Hünkar ve Fekeli ile ilgili konak çalışanlarını uyarıyor. Züleyha'yı yeniden gören Yılmaz'ın intikamı git gide büyüyor. Peki, Yılmaz Züleyha'ya, Fekeli Hünkar'a kavuşabilecek mi? Demir'den korkmayan Yılmaz, Bir Zamanlar Çukurova 13. yeni bölümde intikamını alabilmek adına nasıl bir plan yapacak?

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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