Söz 63. yeni bölüm fragmanı, dizinin son bölümünün ardından en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Star TV'de ekranlara gelen başrollerini Tolga Sarıtaş ve Deniz Baysal'ın paylaştığı Söz'ün 62. bölümünde, Karabatak'ın tek başına girişeceği eylem TİM'de büyük krize yol açtı. Peki, Söz 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 62. bölümde neler yaşandı? İşte merak edilenler..

SÖZ 63. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisinin 63. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Erdem'in evinde yaşanan patlama herkesi acıya boğar. Karabatak ve Tim haberi alır almaz Erdem'in yanına koşar ama acı haber hepsinin yüreğine bir bıçak gibi saplanacaktır.

Tarık, Yavuz'u ortadan kaldırmak için yaptığı planın tıkır tıkır işlediğini sanır. Ama Yavuz bu yolda yalnız değildir. Yaraları iyileşip kendine geldiğinde onu öldürmeyen kurşunları tek tek sahiplerine iade etmek için yemin eder. İlk hedefi ona bu hain tuzağı kuran Tarık'tır…

Sami ve Dragan ülke sınırında yeni kurulacak bir devlet umuduyla çalışmalarına hız vermiştir. Çaresiz insanların topraklarını satın almak için büyük bir katliama hazırlanmaktadırlar.

Karabatak, patlamanın intikamını almak için saldırıyı yapanın peşine düşer. Ama bu yola çıkarken ne Tim ne de komutana haber verir. Yalnız ve her şeyi göze alarak, onlara bu acıyı yaşatanlardan hesap soracaktır. Karabatak'ın bu hamlesi büyük bir kriz yaratsa da Tim, onu canı pahasına çıktığı bu yolda yalnız bırakmayacaktır.