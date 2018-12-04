Çukur 45. bölümüyle Show TV'de seyircisinin karşısına çıktı. Koçovalı kardeşlerin Çukur'a indiği, Çeto'nun Çukur'un çocuklarını topladığı, kaçırılan Derya'nın kurtarıldığı, Vartolu'nun oğlunu gördüğü ve sevinçten havalara uçtuğu bir bölümde ekranlara gelen Çukur'un bölüm final sahnesinde Vartolu, Celasun'a yakalanıyor. Peki, gelecek bölümde Vartolu'u neler bekleyecek? Celasun, Vartolu'yu koruyacak mı? Çukur 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

ÇUKUR 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur'un 46. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının çarşamba günü yayınlanması tahmin ediliyor. Yayıncı kuruluş tarafından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak

ÇUKUR 45. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Koçovalı kardeşleri evde sıkıştırıp indirmenin planlayan Mahsun'un planı, Celasun'un haber vermesi üzerine bozuluyor. Mahsun'a ders vermek isteyen Yamaç ve Cumali ise peşine yolladıkları Karakuzların adamlarını toplayıp eve getiriyor. Koçovalı kardeşleri indirmek isterken kendi adamlarına sıkan Mahsun gördüğü manzara karşısında deliriyor.

Planının bozulmasından ve kendi kardeşlerine sıkmasından Celasun'u sorumlu tutan Mahsun, Celasun'u depoya götürüp işkence yapıyor. Bu işkenceye Çeto, Mahsun'un kaldığı yerden devam ederken Vartolu olaya el atıyor. Celasun'un durumuna dayanamayan Vartolu kendini sakin tutmaya çalışsa da Çeto'yu uyarmaktan geri durmuyor. Bu seferki işinde karısını ve çocuğunu kesin alacağını söyleyen Vartolu, Koçovalı kardeşlerini satmayağını söylüyor.

Sadiş ve oğlunu gören Vartolu mutluluktan sokaklarda lokum dağıtıyor. Yanına giden Medet, Vartolu'nun sevincini paylaşırken destek de çıkıyor. Vartolu elinin kolunun bağlı olmasına üzülse de Medet'in de desteği ile kendine geliyor ve lokum dağıtmaya kaldığı yerden devam ediyor.

Karakuzular, depoda Mahsun'un işkencesi yüzünden bitik duruma düşen Celasun'u annesinin kapısına bırakıyor. Oğlun'u bu halde gören annesi ise göz yalarına hakim olamıyor. Sena'yı izleyen Mahsun ise apartmandaki doğalgaz vanalarını söküyor. Cumali'nin mekanına en son gelen Medet ve Vartolu ise küçük bir eğlence sonrası yatıyor.



Pavyona geri dönen Selim, Derya olayına derinlemesine el atmak için çalışana para verip bilgi alıyor. Pansiyonun adresini öğrenir öğrenmez hemen Derya'nın yanına giden Selim annesine götüreceğini söylüyor. Derya'yı odadan çıkarırken karşısında bir anda Kayhan'ı gören Selim hiç düşünmeden saldırıyor.

Bilardocunun yerini öğrenen Cumali yanına Yamaç'ı da alıp mekana gidiyor. Bilardocunun yaralı olduğunu gören Yamaç silahına davranıyor. Yamaç ve Cumali bilardocunun cesedini incelerken bir anda Bilardocunun adamları mekana girince çatışma başlıyor. Çatışmadan sonra mekanı terk eden Yamaç ve Cumali'de nsonra masanın altından Medet çıkıyor.

Cumali, Medet'i de yanına alıp yola koyuluyor. Cumali arabayı sert kullanmaya başlayınca Medet, Vartolu ile yaptıkları seyahati hatırlayıp dejavu yaşıyor. Sonunda garaja varan Cumali arabasına kavuşmanın mutluluğunu yaşasa da hevesi kursağında kalıyor.

Doktor ile ayarladığı buluşmaya giden Ersoy karşısında hiç beklemediğini birini buluyor. Yeni bilgiler isteyen Yamaç, Ersoy'u sıkıştırmaya başlayınca Ersoy yeni labaratuvarın adresini kağıda yazıyor.

Doktordan ölen Karakuzular hakkında duydukları sonrasında hastaneye geri dönüp bilgi toplamaya çalışan Ersoy gördükleri karşısında şok oluyor. Cesetleri inceliyen Ersoy, tüm cesetlere ameliyat yapıldığını ve kendisinin de eğer ölürse bu hale geleceğini anlıyor.

Laboratuarda olanlar yüzünden sinirli olan Vartolu, Karakuzular'ın adamlarına patlıyor. Mekandan Vartolu'nun çıkmasını bekleyen Yamaç, Cumali'den gelen telefonla şok oluyor. Mahsun'un Çukur'da yaptığı konuşmayı duyan Cumali, Yamaç'a çocukları yedirmeyeceğini söyleyip Çukur'a gireceğini söylüyor. Telefonu kapatır kapatmaz Vartolu'yu arayan Yamaç ise Çukur'a gideceklerini haber veriyor.

Çukur'da hem çocukları alamayan hem de Cumali'yi elinden kaçıran Mahsun, Çeto'ya patlıyor. Mahsun'un karşısında sakinliğini koruyan Çeto ise Mahsun'u sorusu ile şaşırttıktan sonra bahçeye davet ediyor. Mahsun'u yanına alıp bahçeye çıkaran Çeto, çocukları gösteriyor. Çeto, çocukları gördüğünde keyfi yerine gelen Mahsun'a canını sıkanı rahat bırakmayacağını söylüyor.

Dediğini yapan Mahsun, adamlarıyla Çukur'daki tüm erkek çocuklarını toplamaya başlıyor, Cumali ise adamları indirip çocukları evine teslim ediyor. Çatıdan Cumali'yi izleyen Mahsun her şey istediği gibi gittiği için memnun olunca adamlarına Koçovalıları karşılamaları için emir veriyor. Duvarın dibinde yüzü maskeli birini gören Cumali, saldırmaya yeltense de karşısında Yamaç'ı görünce rahatlıyor. Karakuzular'ın saldırısına uğrayan Koçovalıları ise Kemal ve Metin kurtarıyor.

Çukur'daki operasyonlarından dönen Yamaç çocukluğuna dair bir şey hatırlıyor. Yerde gördüğü depo kapağı yüzünden çocukluğuna dönen Yamaç, Vartolu'ya babası ile ilgili anısını anlatıyor.

Aliço'dan Yamaç'ın labaratuvarın yeni yerini öğrendiğini duyan Cumali hiç hız kaybetmetmeden adamlarına haber verip mekana gidiyor. Labartuvarda çalışırken bir anda silah seslerini duyan Vartolu kaçmaya çalışsa da kapıda Celasun'a yakalanıyor.

Yamaç'tan yardım almak için gözünü karartan Ersoy, yolunu kesip yarım istiyor. Çeto ve Mahssun'un ölen adamlarına yaptığı muameleyi görünce ikisini de bitirmeye karar veren Ersoy, Yamaç'a teklifini yapıyor.