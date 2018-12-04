Diriliş Ertuğrul fragman videosu Dragos'un Ertuğrul Bey ile ilgili planlarını devam ettireceğini gösterdi. Tek amacı ailesini ve obasını korumak olan Ertuğrul Gazi bu hafta gizli düşmanını aydınlatmak için çabalayacak. İşte Diriliş Ertuğrul dizisinde bu hafta yaşanacak tüm gelişmeler…

Diriliş Ertuğrul 126. Bölüm 1. tanıtım:

Diriliş Ertuğrul 126. Bölüm 2. tanıtım

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 126. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İlbilge Hatun, handa babası Umur Bey'in öldürülmesinin ardından Ertuğrul'dan bunun hesabını sormuştu. Umuroğlu alpları ise, Ertuğrul'dan bunun cezasını kesmeye yeltendiklerinde, Ertuğrul onlara haddini bildirmişti. Gündüz, bu cinayetin üzerine kaldığını öğrenmiş ve üzerindeki kara lekeyi temizlemek için kaçmıştı. Dragos ise adamlarıyla birlikte zaferinin tadını çıkarmıştı. İlbilge, Ertuğrul ile konuşmasının ardından onun sözüne güvenmişti. Ancak Dragos'un yaptığı planla İlbilge, Ertuğrul'a olan güvenini kaybederek Gündüz'ün peşine düşerken, Ertuğrul da Kara Bela'nın tuzağına düşmüştü…



Ertuğrullar, Kara Bela'nın tuzağından kurtulabilecek mi? Gündüz'ün akıbeti ne olacak? Onu İlbilge'nin ellerinde nasıl bir son bekliyor? Kayılar ve Umuroğulları arasındaki gerilim tırmanacak mı? Ertuğrul ve İlbilge, Umur Bey'in gerçek katiline ulaşabilecek mi? Dragos'un yeni tuzakları ve buna karşın Ertuğrul'un hamleleri ne olacak? Evdokya'nın Tekfur Yannis'e götürdüğü kolyedeki sır ne? Ertuğrul, kim olduğunu bilmediği gizli düşman Dragos'tan ailesini ve obasını muhafaza edebilecek mi?