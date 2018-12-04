Arka Sokaklar 498. yeni bölüm fragmanı için bekleyiş sona erdi. Cuma akşamı takipçilerinin karşısına çıkacak olan Arka Sokaklar'ın 498. yeni bölümünde ortalık karışacak. Pınar intihar girişimine kalkışacak. Bir anda ortadan kaybolan Pınar'ı ekip arayışa geçiyor. Peki, Pınar intihar edecek mi? Pınar ölecek mi? İşte Arka Sokaklar 498. yeni bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

İşte Arka Sokaklar 498. yeni bölüm fragmanı;

ARKA SOKAKLAR 498. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında Rıza Baba, tehdit almaya devam eder. Bir yandan kızı Pınar'ın kaybolmasıyla mahvolan Rıza Baba, diğer yandan onu tehdit edenlerle mücede etmek zorunda kalır. Pınar'ın yokluğu başta Ali olmak üzere herkesi korkutur. Peki Pınar, intihar mı edecek? Ekip, Pınar'ı başına bir şey gelmeden kurtarabilecek mi?

Pınar'ın intihar edip etmeyeceği, gelecek bölümde belli olacak.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rıza Baba, torunu Zeyno için katil olacak mı?

Zeyno'nun kaçırılması herkesi perişan eder. Kaçıranların tehdit olarak kullandığı Zeyno büyük bir tehlikededir. Babası Ali, kızını kurtarabilmek için büyük fedakarlık yapmaya hazır olsa da bu o kadar kolay olmayacaktır. Çaresiz bekleyiş sürerken Rıza Baba, bu olayın suçlularının peşine düşer. Rıza Baba, olayın suçlularını ortadan kaldıracak mı?

Rıza kendine gelir. Torununu bulmak için harekete geçer. Pınar, kızının hala bulunmaması üzerine sinir krizi geçirir.

Ivana ve Engin, gizli görev icabı müşteri gibi kumarhaneye gider. Altan ve Halis de ordadır. Engin ve Ivana, ikisini de oracıkta yakalamak için harekete geçerler. Derman silahların bozuk olduğunu anlar. Verdiği talimatla Zeyno'yu tehlikeye atar.