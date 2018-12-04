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  • Son Güncelleme: 04.12.2018 17:37

33. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı: Rollerin sürekli değiştiği bir dünya bu...

yeni bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Atv'nin efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 33. yeni bölümü yarın akşam izleyiciye yine nefes kesen anlar yaşatacak. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Tahir ve Nefes'in ayrılığına üzülen izleyici bu kez de aşıkların Karadeniz'deki yaşam mücadelesine şahit olacak. Babası olarak gördüğü Tahir'den uzakta kalmaya dayanamayan Yiğit yataklara düşerken, ayrılık haberini alan Vedat yine hain planlar peşinde koşmaya devam edecek. İşte Sen Anlat Karadeniz 33. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

Sen Anlat Karadeniz 33. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Nefes'in Tahir'i aramaya çıkması dönülmez bir olaya mı neden olacak? Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm yeni fragmanında Tahir ve Nefes'in birbirlerini arama mücadelesi, yarın yayınlanacak yeni bölümde yine heyecan dolu dakikalar yaşanacağının sinyallerini verdi. Büyük aşk, Karadeniz'in azgın sularında yok olup gidecek mi? İşte Sen Anlat Karadeniz 33. yeni bölüm yeni fragmanından ipuçları...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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