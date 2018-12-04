Sen Anlat Karadeniz 33. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Nefes'in Tahir'i aramaya çıkması dönülmez bir olaya mı neden olacak? Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm yeni fragmanında Tahir ve Nefes'in birbirlerini arama mücadelesi, yarın yayınlanacak yeni bölümde yine heyecan dolu dakikalar yaşanacağının sinyallerini verdi. Büyük aşk, Karadeniz'in azgın sularında yok olup gidecek mi? İşte Sen Anlat Karadeniz 33. yeni bölüm yeni fragmanından ipuçları...