Gülperi 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülperi 12. son bölüm özeti...

Gülperi 12. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Show TV'de ekranlara gelen Gülperi'nin bu bölümünde Ejder tarafından kaçırılan Can'ı ailesi buldu. Ejder'in elinden kurtulan Hasan, hastanede tedavi olduktan sonra odaya çıkartılıyor. Odaya gelen Gülperi, Can'da bir şey olduğunu hissetse de şaka yaptığını düşünüp üstüne gitmiyor. Gülperi, Hasan ve Bedriye, onu sevgiye boşarken Can bir anda durgunlaşıyor. Peki, Gülperi 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gülperi son bölüm özeti...

GÜLPERİ 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gülperi dizisinin 13. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Gülperi'nin yeni bölüm fragmanının önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

GÜLPERİ 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ejder, Can'ı kaçırmış ve bu sayede Gülperi'ye sahip olmaya çalışmıştı. Gülperi son çare olarak Ejder'in istediğini kabul ediyor ama Can'ın durumunu merak edip telefon eden Ejder telefonda duyduklarıyla şok oluyor. Can'ın öldüğü duyan Ejder, işin bozulmaması için Gülperi'ye yalan söylüyor ama Gülperi bir şeylerin ters gittiğini anlıyor. Evden kaçmak isteyen Gülperi'yi Ejder odaya kilitliyor.

Can'ı eve götürmeye giden Cabbar, evin etrafının sarılı olduğunu görünce Can'ı da alıp kaçıyor. Yakındaki başka bir eve ulaşan Cabbar, yaşlı çiftten yardım istiyor. Can'ın ağzına ayna tutup nefes aldığını anlayan Gülistan, Cabbar'a iyi olduğunu söylüyor.

Can'ı ormanda aramaya başlayan Hasan, açık çukuru buluyor. Köşeye sıkışan Ejder, Cabbar'ı arıyor ama karşısında Hasan'ı buluyor. Telefonda Ejder'in dediklerini ve Gülperi'nin sesini duyup kendini kaybeden Hasan, çukuru kazmaya başladığında ise Can'ın beresini buluyor.

Hasan tehlikesinden kurtulan Cabbar, Can'ın durumunun iyice kötüye gittiğini duyunca Can'ı evde bırakı doktor aramak için evden çıkıyor. Bahçede yürüyen Cabbar'ın bir anda karşısında Hasan çıkıyor. Hasan, Cabbar'ı yere yaptırıp dövmeye başlayınca Seyit onları zor ayırıyor. Cabbar'ı bırakıp hemen eve koşan Hasan, Can'ı alıp hastaneye gidiyor.

Hasan sayesinde Ejder'in saklandığı yeri bulan Kadir hemen mekana geliyor. Ejder ile Gülperi'nin tartışması üstüne gelen Kadir, Ejder ile kavga etmeye başlıyor. Kendine silah çeken Ejder'i etkisiz hale getiren Kadir, Gülperi'yi kurtarıyor.

Bayıldığı yerden kalkan Ejder'in Gülperi'ye silah çektiğini gören Kadir kendini siper ediyor. Ejder, Gülperi'ye bütün bu yaşananların kendini sevmediğini için olduğunu söylüyor. Polisin de gelmesi ile iyice köşeye sıkışan Ejder silahı kafasına dayayıp intihar ediyor.

Yakup'un yanına giden Şeyma, Ejder ile Gülper'inin beraber olduğunu anlatıyor. Gülperi'yi bitirmekte kararlı olan Şeyma ise Yakup'a bu konuda hiç bir hatasını olmadığını söylüyor ve bu işi kendi lehlerine çevirebileceğini söylüyor. Gülperi'nin Can'ı koruyamadığını söyleyen Şeyma eğer bunu mahkemeye sunarlarsa işlerine yarıyacağını söylüyor. Tüm bunlar olurken ise eve gelen polis Yakup'a Ejder'in öldüğü söylüyor.

Can'ın durumu yüzünden içi parçalanan Hasan, göz yaşlarını tutamıyor. Arabada Can'a içini döken Hasan, gelecekte yaşayacaklarını anlatıyor ve kendisini bir şey olursa ne yapacağını soruyor.

Aldığı haber yüzünden yıkılan Yakup, Fatma'ya zor da olsa haberi vermeye çalışıyor. Göz yaşlarını tutamayan Yakup, Fatma'nın sorularına sessiz kalınca Fatma, Ejder'e bir şey olduğunu anlıyor. Oğlunun öldüğünü anlayan Fatma, Yakup'un omzuna yıkılıyor.

Ejder'in ölüm haberi ile yıkılan Yakup ve Fatma polis eşliğinde Ejder'i teşhis etmek için morga geliyor. Oğulların morgdaki halini gören Yakup ve Fatma göz yaşlarını tutamıyor. Ejder'in elini tutup kalkmasını isteyen Fatma ellerini titreyerek oğlunu seviyor.

Doktordan iyi haberi alan Gülperi ve Bedriye mutluluktan havalara uçuyor. Gülperi'ye konuşmak istediğini söyleyen Kadir kendine güvenip güvenmediğini soruyor. Ejder'i niye kendine anlatmadığını soran Kadir'e Gülperi korktuğunu söylüyor. Kadir ise çocukları hariç kendi içinde yaşamasını söylüyor.

Gülperi'yi suçlayan Fatma, ilk iş olarak Gülperi'den hesap sormak için hastaneye gidiyor. Gülperi'nin ölmesini istediğini söyleyen Fatma'ya Yakup destek çıkıyor. Olanlara Hasan el atsa da tansiyon yükseliyor. Annesine yapılanlara karşı sessiz kalmayan Hasan, pasaportları yere fırlatıp hesap soruyor.

Kadir'in Gülperi'yi koruduğunu öğrenen Şeyma hesap sormak için Kadir'in yanına gidiyor. Kadir'e Gülperi için ölüme göze alacak kadar mı sevdiğini soran Şeyma göz yaşlarını tutamıyor. Kendi için böyle bir şeyi yapıp yapmamacığını merak eden Şeyma'nın bu sözlerini duyan Artemis ağlayarak kaçıyor.

Ejder'in öldüğünü öğrenen Kader sinir krizi geçiriyor. Kader'de abisinin ölümünden Fatma gibi Gülperi'yi sorumlu tutuyor. Son olanlar yüzünden Yakup'tan hesap soran Fatma, Gülperi'nin torunlarını ve oğlunu aldığını söylüyor. Gülperi'ye karşı iyice hırslanan Fatma, Yakup'tan bir şeyler yapmasını istiyor.

Ejder'in elinden kurtulan Hasan, hastanede tedavi olduktan sonra odaya çıkartılıyor. Odaya gelen Gülperi, Can'da bir şey olduğunu hissetse de şaka yaptığını düşünüp üstüne gitmiyor. Gülperi, Hasan ve Bedriye, onu sevgiye boşarken Can bir anda durgunlaşıyor.