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  • Son Güncelleme: 29.11.2018 16:34

2. yeni bölüm yeni fragman yayınlandı: Bu kadar bencil olma; ben nasıl yaşıyorum bu acıyla...

Atv'nin iddialalı dizileri arasında yerini aldı. Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Şahin Tepesi 2 bölümüyle yarın akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Melek ile Tuna arasındaki güç savaşı, Şahin Tepesi 2. yeni bölümde başlayacak. Melek'in yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı baba evine dönüşü hem çocukları Verda ve Cem'i hem de ezeli rakibi Tuna'yı rahatsız edecek. Bu sırada Efe ile Verda karşılaşacak ve büyük aşkın ilk kıvılcımı ortaya çıkacak. İşte ndan ipuçları...

Şahin Tepesi yarın akşam 2. yeni bölümüyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Atv'nin efsane dizileri arasında yerini alan Şahin Tepesi 2. yeni bölümde güç savaşı yarın akşam başlayacak. Tuna ile Melek'in büyük savaşı tüm aile fertlerine zor anlat yaşatacak. Şahin Tepesi yayınlanan ilk bölümüyle izleyicinin gönlünü kazanmayı başardı. Ancak asıl hikaye Şahin Tepesi 2. yeni bölümde başlayacak. İşte Şahin Tepesi 2. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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