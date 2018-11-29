Şahin Tepesi yarın akşam 2. yeni bölümüyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Atv'nin efsane dizileri arasında yerini alan Şahin Tepesi 2. yeni bölümde güç savaşı yarın akşam başlayacak. Tuna ile Melek'in büyük savaşı tüm aile fertlerine zor anlat yaşatacak. Şahin Tepesi yayınlanan ilk bölümüyle izleyicinin gönlünü kazanmayı başardı. Ancak asıl hikaye Şahin Tepesi 2. yeni bölümde başlayacak. İşte Şahin Tepesi 2. yeni bölüm fragmanından ipuçları...
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