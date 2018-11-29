Müge Anlı'da Sedanur Güzel ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan ve cansız bedenine ulaşılan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in katilleri ile ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor bekleniyor. Sedanur Güzel cinayetiyle ilgili Müge Anlı ve ekibinin araştırmaları sonucunda 3 kişi gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili 3 zanlının tutukluluğu devam ederken Sedanur'un ailesi Müge Anlı'ya ilginç açıklamalarda bulundu. İşet 29 Kasım Müge Anlı'da yaşanan Sedanur Güzel son durum gelişmeleri...
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