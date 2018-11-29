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  • 29.11.2018 13:26
  • Son Güncelleme: 29.11.2018 13:52

'da bugün! 'in ölümüyle ilgili Kurumu'ndan rapor geldi mi?

'da bugün, minik Sedanur hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yürekleri sızlatan 'in ölümünün üzerinden 2 buçuk ay geçti. 'de kaybolan 9 yaşındaki , Müge Anlı ekibinin araştırmaları sonucunda polis ekipleri tarafından 'de dere yatağında ölü olarak bulundu. Mnik Sedanur'un ölümüyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, gözler Kurumu'ndan gelecek raporu beklemeye başladı. Kars sakinleri minik Sedanur'un katil ya da katillerinin kim olduğunun ortaya çıkmasını istediklerini belirtirken Sedanur'un ailesi yetkililere Müge Anlı canlı yayınında seslendi. Sedanur'un annesinin anlattıkları ise birinci şüphelinin Ertan Bey olabileceği yönündeydi.  İşte 29 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşanan Sedanur gelişmesi...

Müge Anlı'da Sedanur Güzel ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan ve cansız bedenine ulaşılan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in katilleri ile ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor bekleniyor. Sedanur Güzel cinayetiyle ilgili Müge Anlı ve ekibinin araştırmaları sonucunda 3 kişi gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili 3 zanlının tutukluluğu devam ederken Sedanur'un ailesi Müge Anlı'ya ilginç açıklamalarda bulundu. İşet 29 Kasım Müge Anlı'da yaşanan Sedanur Güzel son durum gelişmeleri...

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