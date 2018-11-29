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  • Son Güncelleme: 29.11.2018 10:42

'da bugün şok eden gelişme! Hastaneye giriş yapan kadın mı? 29 Kasım

'da bugün, ile ilgili yeni gelişmeler paylaşılacak. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te dün, yayının son dakikasında gelen haber üzerine polis ekipleri dün gece Meral Polat'ın izini sürmeye devam etti. 18 Kasım'da 'dan 'e giden Meral Polat, o akşamı erkek arkadaşıyla birlikte geçirdikten sonra 19 Kasım'da kayıplara karıştı. Müge Anlı ekibi Meral Polat'ın son görüldüğü yere gidip araştırmalarına devam ederken, Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı çağrı üzerine ihbarlar peş peşe geldi. Müge Anlı canlı yayınının son anlarında, Eğe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane'sine 21 Kasım tarihinde Meral Polat adlı kişinin giriş yaptığı haberi geldi. Peki, hastaneye giriş yapan kadın Meral Polat mı? İşte Anlı canlı yayınında yaşananlar...

canlı yayınında 'a ulaşılabilecek mi? Müge Anlı ve ekibinin araştırmaları sonucunda ortaya çıkan bazı bilgilerin Meral Polat'a ait olup olmadığı inceleniyor. 19 Kasım'da kayıplara karışan Meral Polat'ın erkek arkadaşı Hüseyin Bey hedef mi saptırmaya çalışıyor? Dün gelen ihbarlar üzerine polis ekipleri bütün gece Meral Polat'ın izini sürdü. Bugün Müge Anlı canlı yayınında yeni iddialar ortaya atılacak. Peki, Meral Polat'a ulaşılabilecek mi? İşte Anlı canlı yayınında yaşananlar...

ATV CANLI YAYIN

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