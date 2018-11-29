Müge Anlı canlı yayınında Meral Polat'a ulaşılabilecek mi? Müge Anlı ve ekibinin araştırmaları sonucunda ortaya çıkan bazı bilgilerin Meral Polat'a ait olup olmadığı inceleniyor. 19 Kasım'da kayıplara karışan Meral Polat'ın erkek arkadaşı Hüseyin Bey hedef mi saptırmaya çalışıyor? Dün gelen ihbarlar üzerine polis ekipleri bütün gece Meral Polat'ın izini sürdü. Bugün Müge Anlı canlı yayınında yeni iddialar ortaya atılacak. Peki, Meral Polat'a ulaşılabilecek mi? İşte 29 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

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